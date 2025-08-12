Cayó ColorLoto y deja un nuevo multimillonario en Colombia que usó arriesgada modalidad

ColorLoto volvió a cambiar la vida de un jugador en Colombia, dejando un nuevo multimillonario gracias a la arriesgada modalidad automática. En el sorteo 0104, un afortunado participante acertó por medio de la suerte automática las balotas 1 verde, 3 rojo, 5 rojo, 6 rojo, 7 azul y 7 verde, tras realizar su apuesta en Baloto.com, llevándose el gran acumulado de $2.780 millones.

Desde su lanzamiento el 15 de agosto de 2024, ColorLoto ha destinado más de $886 millones al sistema de salud del país. Con este último sorteo, el juego inicia nuevamente su plan de premios a partir del 12 de agosto, con un acumulado inicial de $1.000 millones.

Las apuestas para ColorLoto y MiLoto pueden realizarse desde la comodidad de un celular o computador a través de la página oficial baloto.com, en la aplicación de Baloto, o de forma presencial en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el territorio nacional, además de las principales cadenas de grandes superficies. Los ganadores de acumulados deben comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar las condiciones en el sitio web oficial.

MiLoto celebró un gran ganador en Antioquia con acumulado de $330 millones

Por su parte, MiLoto también celebró un gran premio con un nuevo millonario en el municipio de Jardín, Antioquia. En el sorteo 0378, el jugador acertó las balotas 05, 11, 13, 27 y 32, llevándose un acumulado de $330 millones. Este tiquete fue adquirido en la modalidad manual a través de la red comercial aliada GANA.

En total, el sorteo 0378 de MiLoto entregó más de $414 millones en premios a jugadores de diversas regiones del país. A partir de este sorteo, el acumulado inicial de MiLoto será de $120 millones.

Desde el inicio de la concesión de ONJ, MiLoto ha repartido más de $28.211 millones en premios y ha aportado $12.993 millones al sistema de salud colombiano, reforzando su compromiso social además de generar oportunidades de cambiar la vida de miles de jugadores.

Tanto ColorLoto como MiLoto continúan consolidándose como opciones atractivas para los apostadores en Colombia, no solo por sus altos acumulados y modalidades de juego, sino también por el impacto positivo de sus aportes al sistema de salud. La expectativa ahora se centra en quiénes serán los próximos afortunados que se sumen a la lista de ganadores.