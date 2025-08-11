“A Colombia fuerza para enfrentar a los golpistas que lo asesinaron para desestabilizar al país”: Daniel Quintero reacionó a muerte de Miguel Uribe

El país amaneció consternado este lunes 11 de agosto con la confirmación del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permaneció más de dos meses hospitalizado tras el atentado que sufrió en Bogotá. La noticia generó múltiples reacciones, entre ellas la del también precandidato Daniel Quintero, quien a través de un video en redes sociales expresó su dolor y reiteró denuncias sobre un presunto plan para desestabilizar al Gobierno.

“Dolor profundo por la muerte de Miguel Uribe. Solidaridad a sus familiares y amigos. A Colombia, fuerza para enfrentar a los golpistas que lo asesinaron para desestabilizar al país y hacer un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro”, manifestó Quintero, manteniendo su postura sobre la existencia de un complot político detrás del crimen.

La confirmación oficial del deceso fue realizada por la Fundación Santa Fe de Bogotá en una rueda de prensa encabezada por el doctor Néstor Adolfo Llinás, acompañado del director médico Omar Salamanca. En la lectura del comunicado número 17, fechado a las 6:15 a. m., la institución informó que el senador falleció a la 1:56 de la madrugada, tras una lucha médica que se extendió desde su ingreso el pasado 7 de junio.

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia”, señala el comunicado firmado por el doctor Gallardo, director general, y el doctor Llinás, director médico corporativo.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras participaba en un acto proselitista en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Desde entonces, permaneció en estado crítico, sometido a múltiples cirugías y procedimientos de alta complejidad, sin lograr superar la gravedad de las lesiones.

La Fundación Santa Fe agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación y pidió el máximo respeto por la intimidad de la familia en este momento de duelo.

Su muerte ha generado un amplio pesar en el ámbito político, especialmente dentro del Centro Democrático, partido desde el cual adelantaba su campaña presidencial para 2026 y donde se le recordaba como una de las figuras jóvenes con mayor proyección en la política nacional.