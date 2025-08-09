Marian Rojas Estapé, una de las psiquiatras y escritoras más influyentes, llega a Medellín

La reconocida psiquiatra, escritora y conferencista Marian Rojas Estapé, autora de best sellers como Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina y Recupera tu mente, reconquista tu vida, se presentará por primera vez en Colombia con dos encuentros en Bogotá y Medellín.

PUBLICIDAD

El 21 de octubre estará en el Teatro Metropolitano de Medellín y el 22 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira internacional que ha sido sold out en países como España, Chile y Uruguay.

También le puede interesar: ‘Uno vuelve siempre’ la emotiva película de Atlético Nacional que llega al cine

Marian Rojas Estapé llega por primera vez a Colombia

Con un estilo cercano, científico y humano, Rojas Estapé ha cautivado a millones de lectores. Sus conferencias, que integran neurociencia emocional, psicología y herramientas prácticas para la vida cotidiana, abordan temas como la salud mental, las relaciones humanas y el equilibrio en la era digital.

Es médico psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, profesora invitada del IPADE en México y cofundadora de iLussio, Business & Emotions, Rojas Estapé investiga actualmente el impacto de la tecnología en la mente y las relaciones interpersonales, un asunto que considera crucial para el bienestar contemporáneo.

La llegada de Rojas Estapé al país marca también el estreno en Colombia de Mentes Expertas, empresa española dedicada a llevar el desarrollo personal a grandes audiencias. Con más de 1.000 eventos realizados en Europa y América Latina, ha reunido en sus escenarios a referentes como Víctor Küppers, Emilio Duró, Borja Vilaseca y Enrique Rojas, padre de Marian.

“Después de la gira por el Cono Sur, fue la propia Marian quien nos pidió abrir Colombia. Siempre ha sentido un vínculo especial con su audiencia aquí. Con este evento abrimos la puerta a una nueva etapa: en 2026 traeremos más personajes de nuestro elenco”, dijo Sharoni Rosenberg, CEO de Mentes Expertas en Chile y Colombia.

PUBLICIDAD

Se estima que más de 8000 personas asistirán a las dos conferencias. La preventa exclusiva con tarjetas Bancolombia estará disponible del 12 de agosto a las 9:00 a.m. hasta el 16 de agosto, con un 10% de descuento.

“Durante el evento, el público vivirá una transformación. Escuchar en vivo este tipo de contenidos, en un espacio donde todos resonamos con la misma energía y propósito, provoca un despertar profundo”, agregó Rosenberg.