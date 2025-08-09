Desfile Tributo a los Héroes de la Patria: Medellín rinde homenaje a sus héroes en la Feria de las Flores

En medio de los eventos de la Feria de las Flores 2025, Medellín vivirá uno de los eventos más emotivos de su programación: el XIII Desfile Tributo a los Héroes de la Patria, un recorrido que combina la pasión por los motores con un sentido homenaje a quienes han servido con honor al país.

PUBLICIDAD

La cita es este sábado 9 de agosto, desde las 11:00 a.m., cuando las principales vías se llenarán del rugir de motos antiguas, clásicas y tipo custom, junto a vehículos militares de colección y autos súper deportivos.

También le puede interesar: Gobernador hizo llamado y curiosa propuesta a los antioqueños para celebrar el día de la independencia

Desfile en honor a los Héroes de la Patria en la Feria de las Flores

Se trata de un espectáculo único que invita a locales y visitantes a unirse en un gesto de respeto, admiración y gratitud hacia nuestros héroes caídos, veteranos y miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía.

El recorrido iniciará en la calle Colombia (calle 50) con carrera 76, avanzando en sentido oriente y cruzando el puente sobre el río Medellín. Desde allí, tomará la carrera 57 hacia el sur y luego la carrera 55, carril occidental, hasta la glorieta del Palacio de Exposiciones. El desfile seguirá por la Avenida 33 hacia el oriente, girará a la derecha por la carrera 51 (Bolívar) al sur, y luego buscará la carrera 48 (Avenida de los Industriales) pasando frente al edificio Bancolombia.

Continuará por la Avenida de Las Vegas hasta la glorieta de La Aguacatala, donde hará un giro para retornar por la Avenida Regional en sentido norte, pasando nuevamente por el edificio Bancolombia y entrando al soterrado de EPM.

Desde allí, tomará la calle 44 San Juan hacia la glorieta de La Alpujarra, girará a la derecha por la Avenida de los Industriales hasta la glorieta del Palacio de Exposiciones, retomará la Avenida 33 hacia el oriente y se dirigirá al centro comercial San Diego. Finalmente, tomará la avenida Las Palmas en ascenso hasta llegar al Restaurante La Chula, donde culminará el desfile.

Este desfile es organizado por la Fundación Protección Héroes de la Patria, este acto simbólico de memoria y unión nacional es mucho más que un desfile: es una oportunidad para que familias, turistas y amantes de la historia y los motores vivan la ciudad desde otra perspectiva, entre el rugir de los motores, el ondear de las banderas y el sentimiento de orgullo patrio que Medellín sabrá contagiar a todos sus visitantes.