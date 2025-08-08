Moda y música, los ingredientes de la clausura de Colombiamoda 2025 en Medellín

La clausura de Colombiamoda 2025 no fue con una pasarela más, sino que fue una experiencia sensorial que mezcló moda, música y lo mejor de cultura local. La marca sueca H&M y la revista Vogue se unieron para organizar una fiesta exclusiva en Mala Audio Bar, donde más de 200 invitados, entre celebridades, diseñadores, creativos e influencers, celebraron el talento emergente y la riqueza cultural que se vive en Medellín.

La noche estuvo marcada por el sonido de artistas locales como Agudelo888, Magna y Silvana de Par Hadas, cuyas presentaciones capturaron la esencia de una Medellín diversa, contemporánea y en constante evolución.

De hecho, fue la primera vez que Agudelo888 tocaba en vivo con vinilos, lo que hizo aún más especial la noche.

Cierre de Colombiamoda 2025

“Me siento demasiado emocionado de poder presentarme junto a H&M en la semana de la moda; para mí, la moda va de la mano con la música, es un arte”, dijo el cantante Magna.

Para H&M, la cita fue más que un cierre de feria, fue una oportunidad de conectar con nuevas audiencias y reforzar su misión de democratizar la moda. “Medellín es hoy un semillero de talento con una voz única y proyección global, tanto en la moda como en la música… Estamos orgullosos de traer esta propuesta al mercado colombiano”, dijo Macu Alfaro, Sales Manager MX CO EC.

La alianza con Vogue, autoridad global en moda y cultura, dio mayor alcance a una noche que posiciona a Medellín como un polo creativo en América Latina y despierta interés internacional. Más allá de las luces y la música, el evento sirvió como vitrina para artistas emergentes y como puente entre la industria de la moda y las nuevas expresiones culturales que florecen en la ciudad.

Este encuentro no fue un capítulo aislado: H&M anunció que seguirá impulsando experiencias y colecciones que reflejen el espíritu vibrante de Medellín, llevando su propuesta de moda accesible y sostenible a más rincones del país.