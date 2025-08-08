Destituido funcionario de la Alcaldía de Medellín al confirmarse caso de acoso sexual

El Personero Distrital de Medellín, como segunda instancia disciplinaria, confirmó la sanción de destitución e Inhabilidad general por el término de diez (10) años, lo que implica no poder ejercer ningún cargo o función pública, contra Henry Carlos Coral Martínez.

PUBLICIDAD

Coral era funcionario de la Alcaldía de Medellín y trabajaba como líder del programa en la Unidad de Apoyo a la Gestión Jurídica de la Secretaría de Hacienda.

También le puede interesar: Gobernador hizo llamado y curiosa propuesta a los antioqueños para celebrar el día de la independencia

Caso de acoso sexual de funcionario de la Alcaldía de Medellín

Se trata de una decisión de segunda instancia, por lo que el Personero Distrital dijo “En el marco de protección de los derechos humanos de las mujeres, las conductas de los servidores públicos que atenten contra aquellas y que se constituyen en faltas disciplinarias son violatorias, principalmente, de los principios de igualdad e imparcialidad que guían el ejercicio de la función pública".

Además, dijo que estamos en “un Estado como el nuestro que tiene como uno de sus fundamentos la supremacía y protección de los derechos humanos, en donde los derechos de las mujeres tienen especial relevancia. En este orden de ideas, se entiende que la violencia a la mujer ha alcanzado un nivel estructural que trasciende de lo personal a lo social, jurídico, político y económico, por lo que su protección es una misión esencial de este ente de control, lo cual implica el deber de actuar con diligencia en la prevención, en la investigación y sanción de dicho fenómeno…”

En este fallo de segunda instancia se confirmó la responsabilidad del disciplinado, consistente en “acoso sexual”, tipificado en el artículo 210 A del Código Penal Colombiano. El entonces líder lo habría cometido contra una abogada contratista, que estaba vinculada a través de un contrato interadministrativo con el Colegio Mayor de Antioquia durante la vigencia 2021.

De este modo la Personería indicó que ejecutó todos los procesos establecidos por la Ley, con plenas garantías procesales y constitucionales y confirmó en segunda instancia el fallo sancionatorio.