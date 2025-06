Famoso streamer afrontará sanción legal por conducción temeraria en vía Las Palmas, Medellín

Un nuevo choque ha puesto bajo la lupa la conducta en redes de un ‘streamer’ famoso, conocido por sus transmisiones en plataformas como YouTube, Twitch y Kick. En un video, quedó registrado cómo conducía una motocicleta a alta velocidad por la vía Las Palmas (Medellín), y realizando maniobras arriesgadas, hasta que perdió el control y cayó junto a su acompañante. Las imágenes se viralizaron rápidamente este 19 de junio.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que, tras revisar el video, detectaron múltiples infracciones cometidas por este influencer. “El influencer realiza maniobras peligrosas, coloca en riesgo su vida, la de su acompañante y la de los demás actores viales”, señaló el secretario Mateo González Benítez. Además, se confirmó que el creador acumula varios comparendos en los últimos seis meses, lo que habilita la suspensión de su licencia según el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito.

Esta medida se basa en la Circular No. 20244000000157 del Ministerio de Transporte, que autoriza el uso de material audiovisual para sancionar conductas riesgosas en redes.El secretario agregó que, tras la viralización, el influencer fue sancionado con varias multas y su licencia será suspendida.

¿Quién es este ‘streamer’?

Se trata de Stiven Tangarife Caicedo, más conocido como MrStivenTc, un influencer con más de 12 millones de suscriptores en YouTube y gran presencia en Twitch y Kick. Sus transmisiones incluyen gameplays, “just chatting” y contenido de casino. Su popularidad es tal que cuando su accidente circuló en redes, desencadenó miles de comentarios, tanto de admiradores como de críticos.

En el video, se observa cómo el ‘streamer’ y su acompañante viajan a alta velocidad, aceleran y frenan bruscamente en curva. Perdió el equilibrio, cayó hacia el costado y el vehículo terminó volcado. En una de sus historias de Instagram, el influencer mostró una herida superficial en la pierna derecha y bromeó: “Me di como tres vueltas, pero gracias a Dios no me partí”. También hizo un llamado a sus seguidores a usar casco y precaución en motocicleta.

Contexto de la polémica

El accidente coincide con una ola de casos de influenciadores que animan a la audiencia a reproducir conductas temerarias. La Secretaría de Movilidad ya identificó a otros seis creadores con conductas similares, lo que motivó la creación del equipo sancionador. Además, en una ocasión anterior, se registró que el mismo influencer fue inmovilizado por no cumplir con las normas técnicas, aunque se constató que la revisión técnico-mecánica estaba al día.

El anuncio generó el respaldo de seguidores y críticas en defensa de la medida. Cuestionan la falta de conciencia vial de figuras públicas con gran influencia. Esto plantea el debate sobre la responsabilidad digital y el efecto de las acciones de los influencers sobre su audiencia.