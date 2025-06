“Ojala sirva de ejemplo”: Le dicen al gobernador de Antioquia que informó que viajó con su familia a ver a la Selección Colombia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que informó que este viernes, 6 de junio, viajó a Barranquilla con su familia para poder asistir al partido de la Selección Colombia.

En el mensaje el mandatario de los antioqueños aclaró que los gastos ocasionados por el viaje serían cubiertos por sus propios recursos.

“Antioqueños, he viajado a Barranquilla con mi esposa Susana y mis dos hijos menores, a apoyar la @FCFSeleccionCol. Quiero decirles que, obviamente, los gastos de este viaje los asumo de mi bolsillo. A mi hijo Salvador le hace ilusión ver a Colombia y gracias a Dios y a esta oportunidad maravillosa, podemos darle esa alegría", escribió el gobernador.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Mientras @petrogustavo y su pobre familia, viaja al exterior cada 8 días, con todos los gastos pagos con nuestros impuestos“, “Muy merecido viaje, que Dios lo bendiga y un ¡Hurra! a Ud, el que una vez termine la gobernación veremos como nuestro presidente”, “Compartir en familia sin ocultarse o perderse son ejemplo de un buen líder”, “Coherencia con la austeridad! En este gobierno no se chicanea, se actúa”, “Así se hacen las cosas bien” y “Lo que es la transparencia. Explica en que va a usar un día de trabajo, cómo va a asumir los gastos y la razón por la que ese día no trabaja. Señor @AndresJRendonC, no soy de Antioquia, pero celebro mucho su transparencia, ojala sirva de ejemplo. Gracias".