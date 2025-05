“Ya les ganamos y lo volveremos a hacer”: Daniel Quintero habla sobre sus posibilidades de ser presidente

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien se convirtió en el primero en renunciar para apoyar una candidatura a su sucesor, publicó un video a través de sus redes sociales, en el que explicó las razones, según él, por las que lo quieren sacar de la carrera por la presidencia de la República.

Quintero aseguró que es porque ya los enfrentó, les ganó y lo volverá a hacer, con lo que deja claro que está seguro que será el sucesor de Gustavo Petro.

Daniel Quintero habla de por qué lo quieren sacar de la carrera por la presidencia de la República

“Nunca me rendí. Nunca les arrodillé y logramos muchísimas cosas por Medellín, gracias a Dios. Trataron luego de tapar con engaños y mentiras, pero ahí están los datos, bajamos los homicidios a la mitad, le dimos computadores a los niños y muchas cosas”, dijo en la primera parte del video.

Luego dijo que “por Medellín ganamos la elección más difícil que se puede ganar en Colombia sin partidos y sin jefes políticos, ganar la Alcaldía de Medellín contra Uribe contra el uribismo, contra Luis Alfredo Ramos contra todos los poderes poderosos”.

Lanzó fuertes frases como que: “Trataron incluso de matarme. Luego como alcalde trataron de hacerme de todo, buscaron por arriba, por abajo, no encontraron nada donde dijeron que había irregularidades, encontraron por contrario rectitud".

Finalmente, Quintero aseguró que ha sido perseguido por la Fiscalía, la Contraloría, Uribe, Duque, entre otros.

“Los inventos que han hecho han terminado es haciéndome campaña, porque han quedado tan evidente la falsedad de cada uno. Se abrieron como 600 procesos, quedan como 15 por cerrar y todos se van cerrando. No han encontrado, gracias a Dios, a un juez corrupto, por más que han intentado”, dijo.

Los usuarios de internet de inmediato respondieron diciendo que: "Usted no fue capaz siquiera de enfrentar una Revocatoria! Miedo al Pueblo!“, ”Daniel, en serio, usted cree que llega a la presidencia? Quien le está diciendo eso? Quien lo asesora? Qué métricas tiene? Puede que en Medellín tenga unos votos y eso no se puede negar, pero en todo Colombia usted no suma mucho“, ”Ojalá Dios no quiera. No te queremos en el Pacto Histórico“ y ”Si usted acabó con Medellín no me imagino acabando con Colombia ,la dejaría peor que Somalia"