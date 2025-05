Por primera vez se realizó el Biz Fest en Medellín ante 12.000 jóvenes de la región

Por primera vez llegó a Medellín el Biz Fest, el festival de las oportunidades según sus creadoras, las Hermanas Carvajalino. Fue un evento que llenó el centro de eventos La Macarena con más de 12.000 jóvenes que llegaron para ser inspirados por las historias reales de emprendedores, creadores de contenido, deportistas, políticos, cantantes, entre otros.

PUBLICIDAD

Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a Tulio Zuloaga, Karen Sevillano, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Mariana Pajón, Luis Alfonso y Federico Gutiérrez; alcalde de Medellín, entre otros.

También le puede interesar: Orgullo colombiano: 6 de cada 10 flores en EE. UU. son nacionales

Biz Fest 2025 en Medellín impactó a más de 12.000 jóvenes de la región

"La Macarena, por lo general, la llenan los artistas. Esta vez la llenaron los jóvenes que son los protagonistas. Más de 12.000 jóvenes de Medellín que tienen sueños, que quieren emprender o que quieren ser deportistas o que quieren ser cantantes o que quieren hacer algo por ellos y por la gente. Buena energía es lo que hubo aquí en La Macarena. Espectacular. Y los sueños se cumplen, las oportunidades están“, dijo a PUBLIMETRO el alcalde de Medellín.

Además, el alcalde anunció que este jueves, 8 de mayo se abrirá una nueva convocatoria para becas con créditos condonables.

“Aprovechamos y les hablamos de la convocatoria que tenemos a partir de mañana, para las nuevas becas y créditos condonables, que vamos a invertir 300.000 millones de pesos más para becas para educación superior para nuestros jóvenes. Los sueños se cumplen, qué felicidad, qué buena energía y bueno, necesitamos seguir llenando de los espacios de ciudad con los sueños de los jóvenes. Esta es la generación que no espera que las cosas cambien, sino que hacen que cambien realmente", anunció el mandatario.

Una de las invitadas fue Mariana Pajón, la medallista olímpica de BMX habló con PUBLIMETRO de su participación.

PUBLICIDAD

“El evento ya lo conocía un poco, pero no sabía la magnitud que tenía cuando me invitaron. Esto es hermoso. Yo creo que nuestros niños y nuestros jóvenes es a lo que nosotros debemos dedicarle tiempo y energía. Es en ellos donde de verdad se crea y construimos país. Fue un honor poder subirme a la tarima y dejarles un poquito la experiencia, algo que les quede positivo”.

Además, sobre el mensaje que les transmitió dijo que “Yo a todos los jóvenes siempre les digo que yo no tengo nada diferente a nadie, que si yo lo conseguí, ellos también lo pueden conseguir. Yo tuve un sueño claro, que ellos también lo tengan, que crean en ese sueño, que disfruten el proceso y lo trabajen fuerte y que seguro llegará y lo superarán”.

Sobre cómo los jóvenes deben enfrentar el “no”, dijo que “Hay muchos no vas a tener, muchas frustraciones, muchas caídas, muchos golpes. Yo creo que si realmente lo tienes claro, te levantas y te levantas más fuerte y le demuestras a la gente que ese no era su propia limitación, y no las tuyas”.

Respecto a la importancia de la familia y el entorno protector dijo: “Fundamental, siempre vas a necesitar a alguien al lado, uno solo no llega. La familia es fundamental, gente cercana que crea en ti, que sea ese equipo de triunfo tuyo, que tenga y esté en el mismo canal y que tenga tus mismos sueños y seguro llegan lejos”.