“No hemos recibido una llamada del gobierno nacional”: Fico por emergencia invernal en Medellín

Federico Gutiérrez informó que el Gobierno Nacional no ha brindado ayuda ante la emergencia.

Gobierno no ha llamado a Fico por emergencia invernal

Medellín atraviesa por una fuerte época invernal que ha afectado diferentes sectores de la ciudad y ya ha dejado dos personas sin vida, una madre de 37 años y su hijo de 13 años, que presuntamente había tratado de salvarla. La situación es cada vez más compleja, porque las lluvias se mantendrán, por lo que la ciudad está en alerta ante el latente riesgo de desbordamiento de las quebradas y del río Medellín.

“En Medellín estamos en emergencia por las fuertes lluvias y la alerta es que va a seguir lloviendo durante lo que viene el mes de mayo, o sea que estamos en alerta, estamos en emergencia”, dijo en su momento el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Gobierno no ha ayudado a Medellín en la emergencia invernal

En diálogo con Juan Lozano, director de La FM, el alcalde de Medellín aseguró que no han recibido ayudas de ningún tipo por parte del gobierno nacional.

“Nosotros estamos con nuestras capacidades, desde Medellín no hemos recibido una sola llamada del gobierno nacional, nosotros seguimos haciendo la tarea. Estamos trabajando con nuestras capacidades y con la solidaridad de la gente”, dijo el mandatario.

Además, indicó que ante la emergencia, “en Antioquia y en Medellín estamos solos, pero no rendidos. Nosotros acá no tenemos el acompañamiento del gobierno nacional, pero sí tenemos la solidaridad de todos los colombianos, con eso basta, con las capacidades que nosotros tenemos, vamos a seguir saliendo adelante”.

Asimismo, mencionó que se decretó la calamidad pública, “eso me da más posibilidad de tener más herramientas logísticas y presupuestales para contener el desastre que estamos viviendo en la ciudad. Nosotros seguimos trabajando con muchas entidades. Lo lógico sí sería, en estas circunstancias, estar unidos como institucionalidad, pero yo no he recibido ni una sola llamada del gobierno nacional”.