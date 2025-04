“La ciudad está patas arriba”: Quintero le dice a Fico por los robos en Medellín

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, reaccionó luego del más reciente caso de hurto en el que se vio afectado el exjugador de Nacional, Elkin Blanco, quien es propietario de un local comercial ubicado en el sector de Belén Rosales, comuna 16, en donde delincuentes dos delincuentes ingresaron al local comercial para hurtar a los clientes y buscando llevarse el producido del día.

Una vez sucedió el hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció diciendo: “La instrucción es clara, agarrar a estos criminales. Ya tenemos las imágenes con sus caras y también tenemos identificada la moto en la que se movilizaban. También sabemos en qué sector de la ciudad se escondieron estos cobardes. La Policía tiene desplegado un operativos desde ayer en la noche en la zona. Estos bandidos caerán”.

Polémica reacción de Daniel Quintero por Robos en Medellín

Poco después, Gutiérrez anunció una recompensa por la captura de los delincuentes que fueron identificados por las cámaras de seguridad del lugar. “Ofrecemos 100 millones de pesos para quien nos ayude a determinar sus identidades y que logren recolectar información para poder dar con sus capturas”.

Quintero a través de su cuenta de X antes Twitter publicó los videos del alcalde y escribió un mensaje que generó múltiples reacciones.

"Alcalde, corrija el camino. Dedicado a pelear y a robar no va para ninguna parte. La ciudad está patas arriba“, escribió Quintero.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo: "No hable muy duro, que gran parte de que la ciudad esté como esté se debe a su administración, se le olvida cuantos operativos no realizó en zonas donde se tenían denuncias? ¿Cómo tapó la expansión de la Oficina de Laureles con cierres inservibles de otras partes? A nosotros no“, ”Jajaja esas palabras eran las que uno siempre decía en su Alcaldía“, ”Malpar***.... Que Colombia sepa que usted es un malpar***. Usted dejó la ciudad vuelta mier**... Se la entregaron bonita. Con buenos indicadores... Usted se robó a Medellín..." y “A usted no le da pereza postear y ver que nadie lo quiere? Yo, mejor, me quedaba calladito y me ponía a trabajar…Trabaje, Pinturita!!"