“Le está usted diciendo Dictador a un Juez”: Fico a Petro por embargo de cuentas

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, publicó un mensaje luego de conocer que el Ministerio de Minas realizará una inspección Empresas Públicas de Medellín, EPM, por el embargo de la cuentas del Gobierno ordenado por un juez de la República. Todo porque el Gobierno no le ha pagado lo que le adeuda a las filiales de la empresa.

De inmediato se generó la reacción del presidente, Gustavo Petro, quien publicó un mensaje a través de su cuenta oficial de X antes Twitter, con el que empezó el rifirrafe con Fico.

Rifirrafe entre Fico y Petro por orden de juez que congeló las cuentas de la nación por deudas con EPM

Todo comenzó con la decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá que ordenó al Gobierno Nacional pagar la deuda que tiene con las filiales de EPM, indicando que la obligación es “clara y exigible”, por lo que decretó el embargo y la retención de los fondos en cuentas bancarias, de ahorros y productos financieros del Estado para garantizar el pago de la deuda.

Gutiérrez se pronunció al conocer la orden de intervención del Ministerio de Minas a EPM y escribió un mensaje a través de sus redes sociales diciendo que: “Petro ya se comporta como un Dictador. La venganza no tardó mucho. Se quiere tomar a EPM. Convoco a todas las fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender a nuestra empresa 100% pública. Este puede ser el comienzo del fin. Colombia debe despertar. Colombia, demostremos que estamos unidos y que no vamos a dejar que nuestro país se hunda”.

A lo que el mandatario de los colombianos respondió: “Dictador es el que embarga cuentas de la nación cuando la ley dice que las cuentas de la nación son inembargables”.

Poco después Fico le respondió: “Le está usted diciendo Dictador a un Juez de la República por el hecho de no gustarle su fallo en derecho. Muy grave. Se le olvida que usted es el Jefe de Estado. No actúa como tal. Le recuerdo que en Colombia hay independencia de poderes. Así a usted no le guste".