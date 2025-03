Erika Zapata habló de lo que ha tenido que padecer por ser mujer

Erika Zapata es periodista y presentadora, que durante los últimos cuatro años se ha ganado el corazón de la audiencia y de sus compañeros en Noticias Caracol, estando presente sobre todo durante las primeras emisiones y las del medio día, realizando toda una serie de reportajes sobre aquellas principales situaciones que se viven en el Valle de Aburrá con un estilo inigualable. Además, su historia de vida, de resiliencia y su humor son parte de su esencia. Para conmemorar del Día Internacional de la Mujer, decidió publicar un mensaje, en el que manifestó lo que ha tenido que padecer por ser mujer.

A través de su cuenta de X, antes Twitter e Instagram, publicó el mensaje en el que, además, destaca sus cualidades, las mismas que le han permitido superar las adversidades.

Contundente mensaje de Erika Zapata en el Día Internacional de la Mujer

"Me siento orgullosa de ser mujer porque me considero muy valiente y guerrera. He sobrevivido a las críticas de cientos de personas que han tratado de hacerme dejar de creer en mí, sin darse cuenta que con eso me dan la gasolina que necesito para lograr cosas increíbles", escribió.

De inmediato sus seguidores comentaron la publicación en la que le enviaron mensajes de apoyo y destacaron sus principales cualidades.

“Feliz día, eres un ejemplo de mujer”, “Eres una gran profesional y mujer ejemplar para muchos. Que sigan los éxitos!”, “Felicitaciones hermosa dama, para adelante”, “Eres una gran profesional... Te admiro”, “Erika pero eran críticas de antes.. ahora ya estás a otro nivel ya tienes tu propia impronta” y “Mi Érika bella, eres una mujer guerrera, valiente y resiliente, eres todo lo bueno que hay en la vida!”.