“No duró mucho la felicidad”: Dicen a concejal de Medellín que anunció captura de Daniel Quintero

A través de sus redes sociales, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, publicó un video en el que reveló cómo fue que Daniel Quintero resultó capturado. De inmediato sus seguidores reaccionaron al darse cuenta de qué era lo que había pasado y le manifestaron sus pensamientos y sentimientos al ver el video.

“¡Ey, atención, capturaron a Daniel Quintero!“, se le escucha decir en el inicio del video publicado en TikTok.

Concejal de Medellín generó todo tipo de reacciones por video de captura de Daniel Quintero

“Imagínense que en las últimas horas la Policía Nacional capturó a Daniel Quintero, el tipo que hace unas semanas le robó el celular al equipo de Alejandro Arias en plena Plaza Botero”, dice Tobón mientras muestra las imágenes del robo y la denuncia del concejal afectado.

Luego dice: “Y, sí, bueno, no era el Daniel Quintero que todos estábamos esperando. Eso sí, si algo nos queda claro es que la justicia siempre llega. A todo Daniel Quintero le llega su hora, sea ladrón, sea corrupto, a todos les tocará pagar por sus delitos. Uno se robó un celular a plena luz del día, otro se robó a Medellín, a los dos les tocará responder”.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y algunos dijeron que: "este si jugo con mi emoción“, ”Me alcancé a ilusionar!“, ”Yo ya estaba contento“, ”Pensé que era el exalcalde", “ahhhh No me ilusiones ome”, “Yo toda contenta... necesitamos que agarren al corrupto”, “Eh no duro mucho la felicidad”, “Ni mi ex me ilusionó tanto como lo hiciste Andrés” y “Andrés no sea malo, hasta se me estaban saliendo las lágrimas de la felicidad, esperemos que la próxima sí sea real”.