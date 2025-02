Exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, iría a juicio disciplinario por presunta omisión en declaración de renta

​El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, enfrenta múltiples procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación. Uno de los casos más destacados se relaciona con su presunta participación en política durante las elecciones presidenciales de 2022. En mayo de ese año, Quintero publicó un video en sus redes sociales en el que, al cambiar la marcha de un vehículo, decía: “¿Quién me sigue? #ElCambioEnPrimera”. Este eslogan fue asociado con la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Como resultado, la Procuraduría abrió una investigación y, en mayo de 2022, suspendió a Quintero por 40 días, argumentando que su actuación podría influir en el equilibrio de la contienda electoral. ​

Además de este proceso, Quintero ha sido objeto de otras investigaciones. En enero de 2023, se reportó que acumulaba un total de 10 casos disciplinarios en su contra. Uno de estos casos se refiere a la presunta omisión en la publicación de su declaración de renta correspondiente al año 2019 dentro de los plazos establecidos. La Procuraduría inició esta investigación para determinar si el exalcalde incumplió con sus deberes legales al no divulgar oportunamente dicha información. ​

En respuesta a las acusaciones, Quintero ha defendido su actuar. En abril de 2024, a través de su cuenta de Twitter, afirmó: “Hace un mes publiqué mi declaración de renta a pesar de no ser funcionario y no estar obligado a hacerlo. Así lo he hecho año tras año y así seguiré haciéndolo”. Con esta declaración, busca demostrar su compromiso con la transparencia y refutar las imputaciones en su contra. ​

El caso de Daniel Quintero ha reavivado el debate sobre las facultades de la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular y la posible injerencia en procesos democráticos. La situación continúa en desarrollo, y se espera que las instancias judiciales competentes determinen la responsabilidad del exalcalde de los hechos que está siendo señalado.