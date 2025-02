“En mi gobierno vamos a acabar con la Procuraduría”: Daniel Quintero cuando sea presidente

La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos en contra del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por la presunta publicación tarde de su declaración de renta. A través de sus redes sociales publicó un mensaje en el que se defendía de los señalamientos y al final aseguró que cuando sea presidente acabaría con el ente de control.

Este llamado a juicio disciplinario tiene que ver con una queja interpuesta por el abogado Abelardo de la Espriella que puso el 25 de noviembre de 2021 en contra de Quintero, en donde alegaba un supuesto incumplimiento de sus obligaciones, exactamente de la Ley 190 de 1995 y la Ley 2013 de 2019, atenientes a los deberes en la administración pública.

Daniel Quintero eliminaría a la Procuraduría al ser presidente

A través de su cuenta de Facebook escribió: "Pediré protección a la CIDH por los intentos de la Procuraduría de sacarme de la elección presidencial. Cada año publico mi declaración de renta en redes sociales, incluso ahora que no soy Alcalde. En ninguna encontrarán irregularidad alguna. No tengo fincas ni aviones ni yates. En 2020 presenté en SIGEP mi declaración de renta para posicionarme y en 2021 la actualicé como es debido. La procuraduría no puede perseguir a mandatarios elegidos por voto popular y menos por bobadas: Que si la foto de la declaración de renta la subió en diciembre y no en septiembre. Es claro el interés político. Quieren sacarnos de la presidencia. En mi gobierno vamos a acabar con la Procuraduría“, aseguró el exalcalde.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Total apoyo mi voto es para usted“, ”No pudo con Medellín y quiere ser presidente“, ”Vos si sos muy ingenuo, quien va a votar por vos, te falta mucho para ser presidente de Colombia, vos hablas más de la cuenta, tuvo su tiempo y no lo aprovechó, bájese de la nube, sueñe que lo van a elegir" y “Que prefieres, la máxima de Itagüí, Bellavista o Pedregal?. Pd. por ahora será inhabilidad, pero a corto plazo su merecida condena”.