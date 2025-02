Concierto de Shakira en Medellín: Latam permitirá el cambio de vuelos sin costo para los afectados

Foto de Shakira durante la presentación de su gira 'Las Mujeres ya no Lloran".

El concierto de Shakira que estaba programado para este lunes, 24 de febrero, en Medellín fue cancelado por problemas logísticos relacionados directamente con el techo que debe sostener toda la estructura de las pantallas que hacen parte del espectáculo.

“Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía. Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas”, escribió Shakira en X antes Twitter. Además, agregó que las razones por las que no se puede realizar el show no están en manos de ella o de su equipo de producción.

Por su parte, Gabriel García, presidente de Páramo Presenta, dijo a Caracol Radio que: “el techo se utiliza no solo para evitar que caiga agua sobre el escenario si llueve, sino para sostener toda lo que se utiliza para el show que va colgado”.

Afectados por cancelación del concierto de Shakira en Medellín tendrán flexibilidad con Latam

“Debido a la reprogramación del concierto de Shakira en Medellín, LATAM Airlines Colombia ha dispuesto flexibilidades para los pasajeros que volaban entre el 22 y 24 de febrero desde o hacia Medellín”, indicó la compañía.

De acuerdo con la aerolínea, “los viajeros podrán modificar la fecha de su vuelo sin cobro de penalidad (con pago de diferencia tarifaria en caso de que aplique) sujeto a disponibilidad de cabina, hasta diciembre de 2025″.

La aerolínea explicó que para poder gestionar estos cambios, los pasajeros tienen que presentar la boleta del concierto y deben comunicarse al call center de LATAM, llamando desde celular o fuera del país al +57 601 5185800, o desde un teléfono fijo fuera de Bogotá al 01-800-0949490.

“LATAM Airlines reitera su compromiso con la comodidad y bienestar de sus pasajeros, brindando soluciones oportunas ante eventos extraordinarios. Para más información, los pasajeros pueden visitar www.latam.com o consultar los canales oficiales de la aerolínea”, agregó la aerolínea.