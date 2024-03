Vuelve y juega: Dos extranjeros aparecieron muertos en hoteles de Medellín

Una vez más aparecieron dos extranjeros muertos en Medellín al interior de habitaciones de hotel. El primer caso se registró el pasado viernes 15 de marzo, en la calle 47 con la carrera 45, Barrio Colón, en donde encontraron a un hombre identificado como Emilio Pass Lie Zanardo, de 77 años y proveniente de Liechtenstein y el segundo fue este domingo en el barrio Naranjal, en donde encontraron el cuerpo sin vida con babasa en la boca y de quien aún no se conoce su identidad.

De acuerdo con la información que se conoce las autoridades están aún investigando las causas de las muertes, ya que no descartan que se haya tratado de casos de homicidio.

Extranjeros muertos en Medellín

El primer caso, el hombre de 77 años, habría llegado al hotel sobre las siete de la noche, tambaleándose y con los pies hinchados. Un par de horas después fue encontrado sin vida.

Las autoridades indicaron que la muerte no es clara y que no descartan que se haya tratado de un homicidio, aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia.

El segundo caso se registró en el barrio Naranjal, este domingo 17 de marzo, cuando fue encontrado dentro de un hotel ubicado en la carrera 68 con la calle 47.

De acuerdo con El Colombiano, los primeros testimonios indican el hombre habría ingresado a su habitación hacia las cuatro de la mañana en estado de embriaguez y que habría amanecido con babasa en su boca y sin vida.

Con estos casos ya son 16 extranjeros los que han muerto mientras están en Medellín y su área metropolitana.

Una de las estrategias se está planteando implementar está la habilitación de la línea de emergencias 911, que sería operada por funcionarios bilingües del 123 y con articulación con las aplicaciones de teléfonos móviles que son más utilizada por los turistas que visitan la ciudad, para que no arriesguen su vida al tener encuentros en plataformas de citas.