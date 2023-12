“Lo invito con respeto a dejar de llorar”: Daniel Quintero a Federico Gutiérrez

Este martes, 19 de diciembre, Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, anunció que la ciudad tiene una desfinanciación de 2.86 billones y un déficit de 412.000 millones de pesos en las entidades que hacen parte del conglomerado público, las cuales tienen pérdidas acumuladas y/o necesidades de recursos para su funcionamiento, hallazgos dentro del proceso de empalme que adelanta con la que fue la gestión de Daniel Quintero Calle, quien no aguantó y se pronunció a través de sus redes sociales para decirle a Fico que debe “dejar de llorar”.

Daniel Quintero Calle renunció a su cargo como alcalde de Medellín el pasado 30 de septiembre para poder vincularse al instante a la campaña a la Alcaldía del primo de su esposa, Juan Carlos Upegui, quien resultó en segundo lugar, luego de que Federico Gutiérrez recibiera una votación histórica como más del 70% de las votaciones.

Puede leer: “Entre déficit y desfinanciación son 3.2 billones”: Fico sobre el resultado del empalme con la Alcaldía de Medellín

Daniel Quintero le dice a Federico Gutiérrez que debe “dejar de llorar”

El exalcalde utilizó su cuenta oficial de X o Twitter para pronunciarse luego del anunció de Fico del enorme déficit con el que se encuentra la ciudad.

“Fico, usted tendrá el próximo año el presupuesto más alto de la historia de Medellín. La gente quiere Alcaldes que RESUELVAN. Lo invito con respeto a dejar de llorar”, dice la primera parte del mensaje.

Luego, se refiere a lo que le tocó resolver durante su gestión: “Le recuerdo la plata que me tocó conseguir a mí como Alcalde por los faltantes que me dejó su administración: 10 billones de Hidroituango, 4 billones para el Metro de la 80, los 400 mil millones para del Toyo, 100 mil millones para el Metrocable de Picacho, plata para mandar a resolver el problemita de los buses eléctricos que compraste sin cargadores, el hospital de Buenos Aires, el billón y medio faltante para arreglar colegios, escenarios deportivos, y centros de salud caídos, la 12 sur, la Biblioteca España, etc. A llorar menos a trabajar más”, escribió.

Fico, usted tendrá el próximo año el presupuesto más alto de la historia de Medellín. La gente quiere Alcaldes que RESUELVAN. Lo invito con respeto a dejar de llorar.



Le recuerdo la plata que me tocó conseguir a mí como Alcalde por los faltantes que me dejó su administración: 10… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 19, 2023

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Si usted hubiera hecho una mínima parte de lo que habla, Medellín sería una tácita de oro. Desafortunadamente engañaron a miles de incautos y se robaron a Medellín Pero la ciudad es mucho más grande que ustedes. Se recuperará y ustedes tras las rejas pagando el desfalco”, “Sí, a Fico le va a tocar resolver y trabajar más, porque ud. tipito miserable e incapaz no hizo nada!!!! Dejó la ciudad tirada y literal “se mecatió la plata en cositas”. Así están las canchas de tenis de Belén, caídas por su culpa. Ladrón!!!”, “Ome pinturita, el desfalco y la malversación de fondos públicos de la ciudad que vos manejaste es descomunal y ruin, eso nunca se había visto en toda la historia de la vida pública de Medellín. Fico tiene toda la razón en protestar. El daño que dejaste es perverso, descarado!!” y “El que anda llorando todos los días es otro. Fico está mostrando el saqueo de Medellín”.