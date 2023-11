“Ya no alcanza ni para motel”: Reacciones a pareja que tuvo relaciones en plena plaza de Itagüí

Pareja que tuvo relaciones sexuales a plena luz del día fue grabada por los transeúntes que se percataron del hecho. En las imágenes se observa a una mujer de espaldas mientras le hace sexo oral a un hombre en una de las bancas del parque Obrero de Itagüí.

Las imágenes se conocieron a través de la cuenta de Denuncias Antioquia, que publicó el video en el que se observa a la pareja mientras tiene el encuentro sexual.

Pareja es captada mientras tiene relaciones sexuales en el parque Obrero de Itagüí

El video ha generado todo tipo de reacciones por parte de los usuarios de internet, que han comentado el hecho.

“Claramente una muestra de la economía del país, ya no alcanza ni para motel”, “Ahí si no importa los niños ??? Y ven dos hombres abrazados y los linchan”, “¿qué no conocen los moteles?”, “Dónde están las señoras locas sacándolos del parque a escobazos! Auxilio! Los niños!”, “Fumas marihuana, tiran perico y ahora maman, ese parque es todo un sitio, de recreación para adultos” y “Pero ven a una pareja gay dándose un beso ahí si llega hasta el padre del pueblo”.

“Y por qué no llaman a la Policía o por qué no van y los linchan como hacen con la parejas del mismo sexo? Doble moral”, “En Europa y otros continentes es permitido amor en el ágora (espacio público) otrora era Sodoma y Gomorra, en cambio aquí en Colombia están los moteles para tener sexo bien rico y estar on fire con tú media naranja sin tapujos. Amén y amén”, “Personas que resuelven” y “Una muestra de que el motel está muy caro, y que la arrechera le gana al que sea”.