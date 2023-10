“Invitadísimo Quintero a subir a la terraza de la alcaldía”: Esposo de Valerie Domínguez envió pulla tras triunfo de Fico

Las Elecciones Territoriales 2023 trajeron consigo que Federico ‘Fico’ Gutiérrez se convirtiera por segunda vez en el alcalde de Medellín con una amplia ventaja sobre sus contrincantes Juan Carlos Upegui y Alex Corredor. Ante la noticia de su triunfo las diversas reacciones no se han hecho esperar en donde varios famosos mostraron su alegría con el fin de que Medellín pueda transformarse de la mejor manera posible. Ante la emoción varios famosos entre ellos el esposo de Valerie Domínguez envió pulla a Quintero luego del triunfo de Fico Gutiérrez.

Entre los famosos que no dudaron en reaccionar se encuentran precisamente, el esposo de Valerie Domínguez, Juan David Echeverría, la actriz, Ana María Trujillo, la modelo y empresaria, Elizabeth Loaiza. Ante la confirmación del triunfo de Fico sus declaraciones fueron por supuesto, de emoción, en donde destacaron: “¿Cómo hacemos para que empiece mañana?”, “Invitadísimo Quintero a subir a la terraza de la alcaldía para que siga saludando”.

Sin embargo, las declaraciones no terminaron allí, pues la actriz de Ana María Trujillo quien no dudó en aplaudir el triunfo de Fico. Así como también, Elizabeth Loaiza, quien reiteró: “Espectacular”. Asimismo, quienes no han dudado en reaccionar a largo de su campaña política ha sido Juana Valentina, Arelys Henao, Josse Narvaéz, Jessi Uribe e incluso Sebastián Caicedo.

Y es que Sebastián Caicedo, expareja de Carmen Villalobos desde hace varias semanas no dudó en dejar claro su apoyo a Fico reiterando que Medellín necesita un cambio, buenas propuestas y hasta una serie de transformaciones para que la ciudad de la eterna primavera logre volver a brillar como se debería.