Medellín celebrará los 100 años de Disney con los alumbrados navideños

La empresa EPM decidió dar una gran sorpresa a todos los paisas y anunció que para diciembre del 2023 las luces de los alumbrados navideños en Medellín serán inspiradas en los icónicos dibujos animados de Disney, que está celebrando sus 100 años.

Es así como en la capital de Antioquia se verán por las calles el icónico Mickey Mouse, Minnie, Dumbo, entre otros. Para que este sueño se hiciera realidad, la empresa tuvo que pagar por los derechos a esta compañía internacional.

En esta oportunidad, el alumbrado tendrá 16 postes de fibra de vidrio, de 24 metros de altura, en la ribera del río Medellín. Por eso desde el pasado miércoles 11 de octubre empezaron los cierres entre 5:00 a.m. a 10:00 a.m., del área de intervención en Parques del Río y algunas vías aledañas.

La instalación de los 16 postes de fibra de vidrio, que hacen parte de la infraestructura que sostendrá las figuras monumentales de los Alumbrados Navideños de Medellín, incluye el cierre total de las siguientes vías en el horario de los trabajos:

Carrera 62 entre calle 41 e ingreso a Parques del Río por la glorieta de Exposiciones, desde el Palacio de Exposiciones hasta el Edificio EPM.

Calle 38 con la carrera 63.

Calle 37 con la carrera 63.

Calle 36 con la carrera 63.

Montaje del alumbrado navideño en Medellín

Mientras se encuentran cerradas estas vías, se sugiere a la comunidad tomar las rutas alternas por la glorieta de Exposiciones en sentido oriente-occidente hacia la salida de la avenida Regional y la avenida 33. Y el soterrado de la avenida Regional hacia la calle 44 (San Juan), ingresando al Edificio EPM por la carrera 58, calle 43 en contraflujo para ingresar y salir a la rampa 5 del Edificio EPM y la calle 38 por la carrera 63 B hacia la avenida 33.

Para el ingreso de los vehículos de los habitantes ubicados en la carrera 63 entre la calle 38 hasta la calle 36, se contará con personal encargado para facilitar su acceso, previa identificación. Con la comunidad Para facilitar el montaje de los 16 postes de fibra de vidrio, de manera segura, la estación de EnCicla ubicada en la transversal 42C con diagonal 63AA no prestará servicio este miércoles 11 de octubre, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Con el fin de disminuir el impacto en la comunidad, los peatones y usuarios del sistema Metro y el Metroplús que cruzan el sector de Parques del Río tendrán servicio gratuito de buses durante el tiempo que dure el cerramiento. Estos vehículos transportarán a las personas entre la avenida Ferrocarril y el barrio Conquistadores.

Estos buses tendrán estos paraderos:

Paradero 1: Avenida Ferrocarril frente a Plaza Mayor.

Paradero 2: Carrera 63B con calle 36.

Paradero 3: Carrera 64 con diagonal 65D.

Paradero 4: Calle 42 entre carrera 57 y 58.

EPM recomienda a la comunidad evitar estar cerca del área de cierre durante el montaje de la infraestructura y acatar las recomendaciones de seguridad.

Los Alumbrados Navideños de Medellin son símbolo de la ciudad, generan espacios de encuentro, contribuyen a mantener las tradiciones, incentivan la generación de empleo y el turismo y dinamizan la economía.