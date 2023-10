Muy cómoda fue captada una vaca en el techo de una casa, ¿cómo llegó ahí?

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes de una vaca muy cómoda acostada en el techo de una vivienda. El hecho se registró en el municipio de Anorí, nordeste del departamento de Antioquia. La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo llegó ahí?.

Las imágenes generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, ya en el video ni los dueños se explican cómo fue que llegó la vaca hasta el techo de la vivienda.

Cómo llegó una vaca al techo de una vivienda en Antioquia

Denuncias Antioquia compartió el video de los asombrados los dueños de la vaca grababan el video al encontrarla en el techo de una vivienda de un vecino.

En las imágenes se escucha a una vecina que le dice al propietario: “O sea Ronco que el ganado suyo está como los helicópteros”, a lo que solo se escucha la risa como respuesta.

Por el momento se desconoce la forma de cómo fue que llegó la vaca hasta el techo de la vivienda, por lo que es un misterio que está por resolver.

Los usuarios de internet se pronunciaron al respecto haciendo bromas y relacionando la situación con la política.

“Es obvio ¿no? Hubo votaciones, alguien lo señaló de ser de la primera línea y los uribistas corrieron a elegirlo como vaca de techo. También me lo se al contrario: alguien le gritó tibio o uribista y los del PH corrieron a hacerle campaña, comprarle votos y aplaudirlo”, “Lo mismo pensé yo cuando vi a Iván Duque en el Palacio de Nariño”, “Nos preguntamos lo mismo con Petro como presidente. No tenemos respuesta”, “el caso de algunos políticos, no se sabe como llegaron ahi” y “Es un ternero pero se percibe gato, ya hasta los animales están con él cuento ese”.