Se conoce audio intimidatorio en el que advierten por cuál candidato no se puede votar en Medellín

En las diferentes redes sociales está circulando un audio, que aún no se ha identificado su origen, en el que le advierten a los habitantes de barrios puntuales de Medellín por cuál candidato a la Alcaldía no pueden votar e incluso explica las razones del por qué se debe hacer. Hasta el momento las autoridades no han confirmado el origen o la veracidad del audio.

El audio se habría originado en WhatsApp y ya estaría circulando en diferentes redes sociales. Aunque lo que se busca es intimidar, las respuestas de los usuarios de internet ante el audio, evidencia que muchos ciudadanos ya están decididos.

Audio intimidatorio que dice por cuál candidato no se puede votar en Medellín

“Que no nos vayamos a dar cuenta que en Castilla, Manrique o en el Popular votaron por Federico, porque el que sepamos que votó por ese hijueputa va viendo cómo es la vuelta. Ojo pues muchachos que ustedes son los que tienen que estar en la juega, el que se de cuenta me las canta”, dice la primera parte del audio.

Luego indica la razón por la que estaría dando esta orden: “ese man nos dio muy duro y tiene que ganar es Corredor o Upegui, que nos llevan en la buena y nos dejan trabajar. Pilas pues que ya hablé con la firma y la cosa está organizada acá”.

“Acá tiene es que ganar uno de esos manes y ustedes son los ojos de nosotros en todas partes, cualquier cosa nos comentan, nosotros ya tenemos la gente camellada, ya todo el mundo sabe que no puede votar por Federico. Ustedes saben que lo que nosotros decimos es lo que se hace”.

Usuarios de internet respondieron diciendo que: “Pues de malas Mi voto es por Federico”, “con mas ganas votamos”, “que viva Fico Gutiérrez sin miedo al éxito”, “Noooo qué miedo me dió, empezando porque el voto es secreto, Fico alcalde”.