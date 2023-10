“No soy ningún mesías ni ningún salvador, soy un ser humano con vocación de servicio”: Federico Gutiérrez

Fico o Federico Gutiérrez, candidato por el partido Creemos a la Alcaldía de Medellín y que es el favorito para convertirse en el mandatario de los medellinenses por segunda vez, habló con PUBLIMETRO COLOMBIA sobre su campaña, sus principales propuestas, su relación con el Gobierno Nacional y sus temores.

¿Por qué se demoró tanto de decidir lanzarse nuevamente a la Alcaldía?

No, eso no tardó tanto. Fue en el momento perfecto y clave, para asumir una responsabilidad inmensa con la ciudad. Además, yo lo dejo claro, seré alcalde los cuatro años de gobierno y para mí no hay un orgullo más grande que trabajar por mi ciudad. O sea, que hay mucha tarea por hacer, después del daño tan grande que le hicieron quienes mal gobernaron a Medellín de forma corrupta.

Federico Gutiérrez, candidato Alcaldía de Medellín (JUAN TUTO CARDONA)

Del balance de su primera administración, ¿cuáles son los dos aspectos que le quedaron pendientes?

Siempre quedan cosas pendientes. Nosotros trabajamos siempre con mucho amor por la ciudad. Ahora tenemos una ventaja de volver a una Alcaldía no a hacer lo mismo, sino a hacerlo mejor, pero además con más experiencia. Llegaré con la ayuda de Dios y de la gente, porque no hay nada ganado todavía. Podemos llevar una ventaja muy grande en las encuestas, muy grande, pero la encuesta real es el 29 de octubre hasta las 4 de la tarde y después a cuidar los votos. Pero, vamos a llegar a una Alcaldía ocho años después de haber llegado a la primera Alcaldía, ya con más madurez, ya con un equipo mucho más formado y vamos a hacerlo mucho mejor.

¿Cuáles son sus principales retos?

Lo que estoy viendo es que hay unos retos inmensos en Medellín. En lo social hay 400.000 personas que aguantan hambre y tiene que haber un gran pacto por cero hambre. Recuperar programas con el de Buen Comienzo, de los niños entre los cero y los cinco años, de estos 170.000 niños que hay en Medellín, 95.000 son vulnerables, hay que estar ahí con cobertura absoluta los 365 días del año, 12.000 madres gestantes. La deserción académica hoy es la más alta de los últimos 11 años, yo mismo buscaré a los niños y jóvenes que salieron del sistema educativo para que vuelvan a las aulas, para que tengan oportunidades reales y estén alejados de los peligros, de los vicios, tenemos que darle a nuestros jóvenes oportunidades reales, media técnica en décimo y en once, para que cuando salgan ya sepan hacer algo en la vida y puedan tener platica en sus bolsillos. Tenemos que darle oportunidades a nuestra mujeres, a nuestra tercera edad. Hay que arreglar nuestra ciudad también en lo físico, porque la dejaron vuelta nada. Los escenarios deportivos están caídos, de 1044 que tiene, el 86% están en regular y mal estado. El 95% de las instituciones educativas tienen problemas en su infraestructura. Los jardines y corredores verdes que dejamos ya son sino rastrojo.

Federico Gutiérrez, candidato Alcaldía de Medellín (JUAN TUTO CARDONA)

Llega usted con esa misión de arreglar y de reconstruir la ciudad, ¿cómo va a manejar la frustración de la ciudad cuando no se logren hacer esos cambios tan rápido como la gente espera, teniendo en cuenta los procesos en el sector público?

Cuatro años de desastre no se arreglan en un mes, pero sí tenemos que ser muy agiles en volver a poner a la ciudad a punto. En que la ciudad vuelva a ser la tacita de plata, que nos volvamos a sentir orgullosos de nuestra ciudad y todo eso está en nuestro plan de estructura de nuestros primeros 100 días de gobierno, de cómo darle rienda suelta a todos los grandes proyectos de Medellín, recuperando la ciudad e invirtiendo en los social. La gente verá el cambio, lo notará desde los primeros días de gobierno, porque estos cuatro años han sido una desidia absoluta, no les interesó nunca la ciudad y yo he dicho que aquí los únicos que salieron de la pobreza fueron ellos, porque aquí lo que hay es un nivel de corrupción absoluto, eso se tendrá que demostrar ante los entes de control.

Ya ha dicho que el empalme será de las manos de las autoridades, ¿cómo cree que será el proceso si regresa a la Alcaldía?

Con las denuncias que hay de corrupción de tantos ciudadanos ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, de veedurías, de medios de comunicación y de universidades, será muy difícil hacer un empalme en condiciones normales. Lo que tenemos que hacer es una auditoría forense y que todas esas pruebas se le entreguen a los entes de control y dejar claro cómo recibimos. Otro será el cantar cuando entremos el 1 de enero y ya estando ahí es que vamos a encontrar. Una cosa es lo que le entreguen a uno y otra lo que vamos a encontrar desde el 1 de enero. Dicen que roban computadores, están es desapareciendo información. A nosotros nos dicen que están borrando y desapareciendo información relevante para lo que viene, eso es gravísimo. La ciudad pasará esa horrible noche. Dos mensajes claros: yo no soy ni el único, ni el mejor, en la ciudad hay gente muy buena, incluso, mejor que uno. Yo tengo es una vocación y lo que quiero es que entre todos recuperemos a Medellín, que nadie en la vida nos vuelva a dividir. No soy ningún mesías ni ningún salvador, soy un ser humano como cualquiera que tengo vocación de servicio y quiero entregarte toda mi capacidad para que la recuperemos entre todos.

Federico Gutiérrez, candidato Alcaldía de Medellín (JUAN TUTO CARDONA)

Los combos se han fortalecido y la gente siente mayor inseguridad, ¿cuál es su propuesta puntual de seguridad?

El peor drama de la gente hoy en Medellín en términos de seguridad es el hurto. La gente trabaja muy duro para comprarse sus cositas, su celular, su billetera y salen a la calle y se los roban. Vamos a crear la central contra atracos, con tecnología de última generación, pero además, un grupo élite con Fiscalía y con Policía Judicial para ir detrás de esas estructuras que están dedicadas al hurto en al ciudad, ahí nos vamos a concentrar. Recuperar la tecnología que habíamos instalado de las cámaras de reconocimiento de placas LPR, donde habíamos logrado reducir el tema del fleteo e ir de frente contra las estructuras criminales.

¿Cómo sería su relación con el Gobierno Nacional con el que no tienen tantos puntos en común?

El Gobierno Nacional utiliza la Paz Total como instrumento político en elecciones, hay rumores de cómo llevan personas a la cárcel de Itagüí a negociar falsos testimonios en nuestra contra, para afectar nuestro nombre y alterar las elecciones. Eso no está buen hecho. Yo más bien le diría al presidente Petro que reflexione, que recapacite, que el país no va por buen camino, que nosotros vamos a llegar, queriéndolo Dios, a la Alcaldía de Medellín y que lo que muestran las encuestas hoy es que hay dos posibilidades para nosotros no ganemos y es o que se roben las elecciones o que nos maten. Nosotros una vez lleguemos a la Alcaldía vamos a trabajar para que le vaya bien al país y a Medellín. Nosotros sabiendo que el país va mal, lo que queremos es que desde Medellín también empecemos ese cambio y vamos a necesitar al Gobierno Nacional. Necesitamos que nos ayude con la seguridad, que financie el corredor de la 80, el tren del río, que entienda que Antioquia es parte del país y que no puede seguir atacando a Medellín.

Ahora, ¿qué le dice a los que insisten en relacionarlo directamente con ‘La Oficina’?

Qué mayor irracionalidad puede existir hoy en el mundo, que hacer esa relación cuando fui yo quien exponiendo nuestra vida, el de nuestra familia, le di la pelea a estas estructuras criminales como a ‘La Oficina’. ¿Dónde está la mayoría? En la cárcel. Le aplicamos la extinción de dominio por más de 590.000 millones de pesos. Entonces, mi relación con ellos es esa, los llevamos a cárcel, les aplicación la extinción de dominio y combatimos las estructuras criminales. 165 cabecillas capturados en nuestro gobierno, más de 500 coordinadores capturados y 3000 integrantes. Hay que preguntarle más bien a la gente cómo viviendo ese proceso y cómo cuando vamos nos dan las gracias por haber dado esa pelea. Lo que pasa es que hoy hay falsas narrativas y ese es el mismo relato que llevan hoy, los que se robaron a Medellín, es el mismo que traen con su aliado Petro, desde la campaña presidencial. Seguiré siempre con la verdad y remando en esta lucha tan dura.

Federico Gutiérrez, candidato Alcaldía de Medellín (JUAN TUTO CARDONA)

¿Tiene miedo?

Yo no tengo miedo porque soy una persona creyente, creo en Dios. Estoy en manos de Dios. Realmente cuando voy a todas partes siento es el cariño de la gente. Eso sí, es más peligroso un político corrupto que un jefe de una estructura criminal. Hoy lo que estamos enfrentando es una estructura corrupta, con políticos corrutos, como los que mal gobernaros a Medellín y se enriquecieron, contratistas corruptos que se beneficiaron de esos contratos corruptos y estructuras criminales.

¿Por qué debe ser usted nuevamente alcalde de Medellín?

Yo quiero decirle a los jóvenes que vamos a trabajar juntos, para mí la gran prioridad es que tengan oportunidades reales, que el que quiere puede. Las oportunidades van a estar acá. Vamos a valorar mucho los esfuerzos de la gente. Quiero llegar de nuevo a trabajar por la ciudad con más experiencia, que lo hagamos juntos, con oportunidades de estudio, laborales y de emprendimiento. Es muy importante vivir en paz en nuestra ciudad, que podamos hacer deporte e ir a los escenarios deportivos y que recuperemos la ciudad entre todos. Que realmente convirtamos a Medellín en esa ciudad de la industria del entretenimiento, de la Inteligencia Artificial para América Latina.