“Medellín la paz sea contigo”: El mensaje de las vallas de la Alcaldía que aparecieron por la ciudad

A través de las redes sociales se conocieron las fotos de las nuevas vallas que habría instalado la Alcaldía de Medellín y que tienen un mensaje religioso. Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato y criticaron el hecho, asegurando que ahora dejan mensajes de paz cuando durante la administración sembraron mensajes de odio y división en los medellinenses.

Berny Bluman, reconocido ciudadano en Medellín, publicó la imagen de una de las vallas que fue instalada en la ciudad, en la que el mensaje que se lee dice: “Medellín la paz sea contigo”.

Las vallas religiosas de la Alcaldía de Medellín

“La exalcaldía de Medellín llenó la ciudad de vallas de paz, luego de casi acabar con nosotros. La paz se logra con acciones, no con palabras vacías”, escribió Bluman a través de su cuenta de X o Twitter en donde también publicó la fotografía de una de las vallas instaladas.

La paz se logra con acciones, no con palabras vacías. pic.twitter.com/WWXSC5zcvd — Berny Bluman (@bbluman) October 19, 2023

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron diciendo que: “Hágame el Daniel Quintero favor... yo porque no tengo cómo poner una valla pero ideas me sobran”, “Si ! Y el desastre que dejaron”, “Ay que belleza, cuando su discurso es de odio y no de unión, cuando han polarizado la ciudad… la incoherencia es absurda!” y “Los victimarios con sus estrategias de víctimas, pero se les ve día a día cargando su oscuridad en cada paso, en cada palabra, regandola por todas partes. Este 29/10 que la ciudad despierte porque Creemos que todos Firmes lo lograremos”.