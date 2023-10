“Nosotros llegando a la Alcaldía, ellos pueden terminar en la cárcel”: Federico Gutiérrez anunció que no participará en más debates

En medio de la campaña electoral para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín, anunció que no volverá a participar en debates con los demás candidatos y aseguró que nunca se imaginó que sus opositores se fuesen a meter con su vida privada en medio de una campaña sucia.

“Nunca me imaginé que mis opositores se fueran a meter con mi vida, con mis hijos, con mi familia. Para mí poder trabajar por la gente, dedicarme al ejercicio de lo público ha sido siempre una dicha, a pesar de lo difícil que a veces se vuelve esto”, dijo al inicio del video que publicó a través de sus redes sociales en donde hizo el anuncio.

Fico anunció que no participará en más debates de candidatos

Luego dijo que “estos días, la verdad, han sido duros, ataques personales, mentiras y más mentiras por todas partes (...) pensemos en la ciudad y en el país, esas mentiras no le convienen ni a Medellín ni a Colombia, no le convienen a nadie, mejor dicho, todo eso sí le conviene a los que se robaron a Medellín, que están muy preocupados porque saben que nosotros llegando a la Alcaldía, de la mano de Dios y de todos ustedes, ellos pueden terminar en la cárcel”.

Después manifestó su disposición para debatir alrededor de las ideas, “pero el ambiente electoral no se está prestando definitivamente para eso. Los 11 debates a los que ya he asistido hasta el momento, me comprobaron que en esta contienda no será posible hablar con argumentos, porque algunos candidatos solo se han dedicado a decir mentiras, a atacarnos en lo personal, a hacer trampas y a llevar contratistas pagados por la Alcaldía para que nos insulten”.

Federico fue contundente al decir que: “por esta razón he tomado la decisión de no participar en ningún otro debate”.

Las reacciones no se hicieron esperar por los usuarios de internet que le dijeron que: “Fico, hoy solo se demostró que la única manera que tienen es atacarte con montajes, seguí en las calles y seguí construyendo, lo que hicieron hoy es mezquino, yo que incluso que tenemos orillas distintas creo que esa no es la forma de hacer política”, “Señor Federico, tenga por seguro que pase lo que pase usted nunca va a dejar de ser gente” y “que vergüenza lo que está pasando con mi apreciada Medellín”.