“Es el bobo al que más le he gastado tiempo”: Quintero sobre concejal de Medellín

En el más reciente consejo de gobierno de la Alcaldía de Medellín, el alcalde Daniel Quintero Calle arremetió contra el concejal Simón Pérez a quien dijo que le había mostrado de todas las formas la decisión que estaba tomando y sus consecuencias sobre Tigo Une, que le decía que entendía y que cuando llegaba la votación hacía lo contrario.

En la intervención también mencionó al concejal Daniel Duque, de quien aseguró que lo que hizo fue para “joderme”.

Puede leer: Daniel Quintero reconoció que congelar las tarifas de luz tendrá un costo multimillonario

Daniel Quintero arremete contra concejales de Medellín

“Simón Pérez, creo que se llama. Yo digo con respeto: es al bobo al que más tiempo le he gastado plata. (corrigió) es al bobo al que más tiempo... no (corrigió) es el bobo al que más le he gastado tiempo”, dijo enredado el alcalde.

Luego dijo: “porque le mostré de todas las formas qué significaba la decisión que estaba tomando y decía que entendía, entendía, entendía y cuando llegaba la votación, hacía lo contrario”.

Después siguió con el otro concejal, de quién dijo que: “lo de Daniel Duque uno lo entiende, era para joderme. Lo que quería era joderme, pero estaba era jodiendo a la ciudad”.

Así trata @QuinteroCalle a los concejales, hoy en consejo de gobierno trató particularmente horrible a @simonperezlon su falta de dignidad y respeto es increíble, no tiene vergüenza, pero como perro que ladra no muerde no es capaz de ir al concejo y darle la cara a la ciudad. pic.twitter.com/ejLgMDCgh3 — Iván Rivera M. (@Ivan_RiveraM) September 18, 2023

Los usuarios de internet de inmediato respondieron diciendo que: “Estos son los politiqueros que están manejando esto; esperemos que hasta aquí llegue la carrera de Pinturita”, “Buscando comprar a concejales con plata, “al que más le he gastado plata, a perdón tiempo”, “Este pinturata es un irrespetuoso e irresponsable con lo que dice del concejal Simon Pérez el es muy inteligente, le aprobó algunas vigencias futuras y el último superávit eso sino me gustó y mire como le paga este corrupto, y luego Rataniel llora cuándo se le insulta en la calle” y “Este alcalde es una persona irrespetuosa y violenta con sus palabras pero qué se puede pedir de esta arrogancia y soberbia llamada alcalde”.