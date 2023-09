“Todo ladrón juzga por su condición”: Daniel Quintero a Fico por mensaje en el que dice que se han robado a Medellín

En las últimas horas, a través de las redes sociales, Federico Gutiérrez, candidato del partido Creemos, y el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, protagonizan un nuevo enfrentamiento virtual. Gutiérrez publicó un mensaje en el que asegura que la actual administración se robó a Medellín, lo que generó la respuesta del actual mandatario.

El mensaje del hoy candidato fue: “Se robaron a Medellín. Lo de los Samuel Moreno se queda chiquito en comparación a lo que le han hecho a Medellín. Algún día se sabrá toda la verdad de todo el daño que han hecho quienes hoy mal gobiernan a Medellín de manera corrupta”.

Puede leer: “El juego sucio y la campaña negra de la campaña a la presidencia continúa en Medellín”: Fico

Enfrentamiento entre Daniel Quintero y Federico Gutiérrez

De inmediato le respondió Quintero diciendo que: “Por qué no hablamos de este robo a Medellín: Todo ladrón juzga por su condición”, y adjuntó el video de la reunión que se sostuvo con el Gobierno Nacional, EPM y Millicom.

Por qué no hablamos de este robo a Medellín: Todo ladrón juzga por su condición: https://t.co/OnsryiZIGP https://t.co/2BMSR1mYIT pic.twitter.com/xTox5iKmfp — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2023

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo que: ““Como el otro robó, yo robo más” El eslogan del cambio”, “está en Bogotá Quintero pidiendo puesto. Si no le toca irse del país para que no lo toque la ley ahora que será un ciudadano más”, “El ladrón es otro, que le va tocar irse cuando termine mandato, te descubrieron unas cuentillas querido Daniel. Oíste cuanta es tu tajada por el tour Rebelde jajajajaja” y “Siempre los Progre-comunistas tienen la solución a todo y cuando gobiernan solo culpan a otros para no resolver nada, GOBERNANTES INUTILES SIN LEGADO”.

Además, a Federico le dijeron que: “Cuando se trata de corrupción no se puede ser selectivo y doble moral, no queda bien condenar la corrupción en la alcaldía de Medellín cuando se está de gancho con el presidente del gobierno con más escándalos de corrupción en la historia del país”, “Sr Federico si ud tiene pruebas es mejor que denuncie ahora mismo, investigue halle la verdad y comuníquenos. Sino queda como doña Florinda, que por cierto se parecen mucho, solo armando bochinches que dañan a una ciudad que ya de por sí el narcotráfico le dañó su esencia” y “Fico, ya sabemos que Quintero es un mega corrupto, pero un inepto, fafarachoso que quiere alcaldía como trampolín presidencial no es lo que Medellin necesita para recuperarse de estos 8 años de desgobierno”.