Medellín vibra con la Fiesta del Libro y la Cultura

Este fin de semana arrancó la Fiesta del Libro y la Cultura, uno de los eventos más representativos de Medellín, en el que miles de personas se congregan año tras año para disfrutar de la cultura. Esta versión se realiza en el Jardín Botánico y la zona de Carabobo Norte hasta el 17 de septiembre, en donde se podrá disfrutar de cerca de 900 actividades artísticas y académicas, mientras se deja llevar por la magia de los libros.

“Los libros tienen algo y es que pareciera que, yo ‘La Insoportable levedad del ser’ me lo leí hace mucho tiempo, me lo volví a leer, y pareciera un libro diferente, pareciera que el que me leí hace 20 años y el que me leí ahora es completamente diferente. Entonces también la invitación es a releer. Medellín es la ciudad más lectora de Colombia y eso es un orgullo y eso muestra y explica también porqué nos va bien en muchas cosas”, dijo el alcalde, Daniel Quintero Calle.

Además, dijo que “le dimos 130.000 máquinas de escribir a los niños de Medellín. Y pues la gente me dice, ¿cómo así que 130.000 máquinas de escribir? ¿Cuándo? Y además, ¿cómo que una máquina de escribir en estos tiempos? Resulta que entregamos 130.000 computadores a los niños de la ciudad. Que no tenían cómo escribir sus historias. Que no tenían cómo escribir sus cuentos. Que no podían contar sus mundos. Pero que ahora lo pueden hacer”, agregó.

Imperdibles durante la Fiesta del Libro y la Cultura

Una de las actividades es el Bibliocirco de Comfenalco, un espacio para que niños, niñas y adolescentes se dejen encantar por la lectura, la escritura y la oralidad.

“La protagonista en esta fiesta de libros son las mujeres, todas las editoriales tienen libros de mujeres, el 64% de todas las actividades es hecha por mujeres, lo que nos da mucha alegría, porque es reivindicar esas luchas que las mujeres han tenido en la historia, y hemos tenido una apropiación de la ciudadanía. Este es un evento para la familia, para los niños, para los grandes, y yo creo que hay unas discusiones muy importantes en torno a la mujer, a la creación, a las creadoras, y sobre todo seguimos aportando a la cultura, Medellín sigue demostrando por qué es la capital cultural de Colombia”, dijo Álvaro Narváez, secretario de secretario de Cultura.

La Tarima EPM Carabobo es un espacio en el que la música se apodera del espacio y así se vivió durante el primer fin de semana en el que estuvo La Muchacha (Isabel Ramírez), que contó con una asistencia de cerca de 800 personas que corearon sus canciones.

“Hemos tenido a los niños y jóvenes disfrutando del Jardín Lectura Viva, vemos los colegios caminando por ahí; las librerías han mostrado todas sus novedades. Francia, país invitado, también ha tenido escritoras, escritores, ilustradores que han hecho talleres con las personas interesadas”, dijo Ana Piedad Jaramillo Restrepo, la directora de los Eventos del Libro de Medellín.

En el primer fin de semana las escritoras internacionales Luna Miguel (España) y Camille Reynaud (Francia) compartieron sus experiencias con los asistentes y ofrecieron su perspectiva sobre la escritura y el arte de la palabra. También, escritores locales como Lina María Parra Ochoa, Sara Jaramillo Klinkert, Manuela Gómez, Alejandro Gaviria, Fernando Jaramillo, Ricardo Silva Romero y Santiago Gamboa.

“Me siento muy feliz de volver una vez más a la Fiesta del Libro de Medellín. Para mí es un honor gigante porque finalmente juego como local, es mi ciudad, son mis libreros los que me atienden, son mis librerías, son mis colegas ya los autores que van a las charlas, entonces me siento muy feliz, me siento muy acogida, pero lo que más me emociona es ver tal afluencia de gente, ver familias enteras, ver tantos niños”, comentó la escritora Sara Jaramillo Klinkert.

La frase

Las cifras

17 de septiembre, es el último día de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

80.000 personas visitaron el primer fin de semana de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.