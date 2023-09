¿Sale a robar en baby doll? Pillaron a mujer ligera de ropa robando en un supermercado

A través de las redes sociales se conoció un video en el que una mujer ligera de ropa fue descubierta cuando estaría tratando de salir del supermercado con varios productos sin pagar. El hecho se registró en una tienda D1 en Medellín.

En las imágenes se observa a una mujer con un minivestido de color negro, parada en una de las cajas registradoras mientras saca del bolso los productos que se habría robado.

Mujer con poca ropa fue pillada robando en supermercado de Medellín

Por medio de la cuenta oficial de Denuncias Antioquia fue que se conoció el caso que tuvo lugar en una tienda del barrio Tejelo, en la capital antioqueña.

Esta mujer fue sorprendida con elementos hurtados de un D1 en el tejelo barrio florencia pic.twitter.com/AcqrMLi1GN — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 7, 2023

Aún no se conoce qué pasó después, si fue o no presentada ante las autoridades competentes. Sin embargo, los usuarios de internet se pronunciaron ante el hecho.

“Lo más cómico es que se emputan cuando los pillan con las manos en la masa…”, “Si me mandan el celular, yo le pago la compra semanal, sin mas comentarios”, “No sé de robar, pero la lógica me diría que hay que ser discreto y pasar desapercibido, Irse en baby doll no parece ser una buena táctica”, “Se vistió decentemente para no atraer atención” y “Pero que requisa tan brava ome. Vea, la dejaron prácticamente sin ropa. ¿Le habrán encontrado todo al menos?”.

Recientemente se conoció que los delincuentes no dejan la creatividad y se descubrió que están usando una nueva modalidad denominada bolsa falsa, con la que logran engañar a los empleados de los locales comerciales porque al parecer entran con un paquete lleno y pesado, pero lo cierto es que está vacío y es ahí en donde se llevan la mercancía.

En el caso más reciente, los ladrones se lograron llevar cerca de 4 millones de pesos en pantalones y sudaderas. Al parecer, esta modalidad la están aplicando en diferentes municipios del oriente antioqueño y cada vez los ladrones son más creativos a la hora de planear sus robos.