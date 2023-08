“Las cámaras los joden a ellos”: Daniel Quintero sobre los que pillan tirando escombros en las calles

Desde que Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, decidió ponerle la lupa a quienes tiran escombros en el espacio público de la ciudad, ha logrado pillar a más de uno. El caso más reciente es el de una camioneta blanca que fue captada dejando una gran cantidad de costales en plena calle. Ante la suposición de que es una acción para afectar la administración, el alcalde respondió a un comentario diciendo que: “Las cámaras los joden a ellos”.

La acción de la administración local está enfoca en captar con cámaras de vigilancia para que quede evidenciado cuando las personas que tienen escombros deciden dejarlos en plena vía.

Así caen los que botan escombros en Medellín

El alcalde de Medellín a través de su redes sociales deja en evidencia a quienes ha captado dejando escombros en la calle. En esta oportunidad fue una camioneta blanca que, según él, terminó multada e inmovilizada.

“Otra Toyota que cae arrojando escombros. Curioso que hagan esto sabiendo que en Medellín la recolección es gratuita”, es el mensaje que publicó el alcalde y que acompañó con las fotos de la camioneta en la acción.

Otra Toyota que cae arrojando escombros. Curioso que hagan esto sabiendo que en Medellín la recolección es gratuita. pic.twitter.com/WWFRjzHo6u — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 10, 2023

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron y el alcalde les respondió a algunos de ellos, como fue el caso al que le dijo: “Lo quieren joder mi alcalde lindooo pero no han podido” y Quintero le respondió: “Lo sabemos. Pero las cámaras los joden a ellos”.

En otro caso fue: “Así es que es y una multa bien hpta por cerdos”, a lo que el alcalde respondió: “Se ganaron multa e inmovilización. Los cerdos son más limpios”.

“¿Y eso, alcalde? ¿Le dio por estar pendiente de lo que pasa en la ciudad?”, “Curioso que usted diga que es gratis, cuando yo tuve que pagar por la recogida de escombros en mi casa”, “¿Cuál Toyota ome?, no se toma ni un segundo para ver la foto” y “Alcalde eso no es una Toyota, es una Mazda. Muy bien que los cojan, pero no tiene sentido disfrazar detrás de la noticia una rencilla cula porque sea X o Y vehículo”.