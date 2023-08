A cumplir un sueño: Cinco niñas de Antioquia viajarán a la NASA para capacitarse con astronautas

Con el propósito de promover la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAMS por sus siglas en inglés), en particular en mujeres, la Fundación She Is, en su tercera edición de Ella es Astronauta, seleccionó a cinco niñas de Antioquia, para conformar un grupo de 35 tripulantes que viajarán el 27 de agosto al Space Center de la NASA en Houston.

Las tripulantes antioqueñas están Ana Sofía Correa, que tiene 12 años de edad y es oriunda de la ciudad de Medellín; Manuela Cadavid (15 años) de Rionegro; María Paulina Millán (13 años) de Angostura; Angely Daniela Jimenez (15 años) proveniente de Yondó y Salomé Valencia (11 años) de la Ceja.

Cinco niñas antioqueñas viajarán a la NASA

La directora de la fundación, Nadia Sánchez, dijo que: “Al capacitarlas en áreas STEAM buscamos que se rompan todos los estereotipos de género en campos históricamente masculinizados y les brinde oportunidades para ampliar sus horizontes y creer en su potencial. A través del desarrollo de habilidades técnicas y transferibles, aumenta su confianza y autoestima. Además, al convertirse en modelos a seguir en sus comunidades, inspiran a otras niñas y generan un cambio de mentalidad hacia la igualdad de género y una mayor valoración de la educación”.

El programa que tiene una duración de cuatro meses y culmina con el viaje el 27 de agosto de estás niñas y jóvenes al Space Center en Houston, Estados Unidos.

Durante una semana las tripulantes podrán aprender de construcción de cohetes, robótica, simulaciones de viaje, el hábitat lunar y hasta sobre Marte con algunos astronautas como: Megan McArthur, Sunita Williams, Michael James Foreman y Brian Duffy.

De acuerdo con la UNESCO, en el mundo, las mujeres representan solo 35% de quienes cursan estudios de enseñanza superior en STEAM. Por lo que a través del programa, la fundación ha logrado conseguir 16 becas universitarias para que más niñas y jóvenes colombianas estudien carreras en STEAM.