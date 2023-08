¡Pilas! UNAL Sede Medellín ofrecerá 48 cursos gratuitos en Antioquia

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) con Sede en Medellín ofrecerá varios cursos gratuitos que beneficiarán a 8000 personas. Entre los curos están Mecánica de motos, idiomas, marketing e inteligencia artificial, además diplomados y talleres.

Los requisitos son simples: ser residente de alguno de los 125 municipios de de Antioquia –excepto su capital– y ser estudiante o egresado de alguno de sus colegios. Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 4 de agosto.

Cursos gratuitos de Antioquia

El Centro de Educación Continua y Permanente de la Sede Medellín logró vincularse con la Gobernación de Antioquia y otras cuatro instituciones públicas y ofrecer 8000 cupos en formación práctica y teórica en torno a distintos saberes.

“Los territorios recibirán la oferta de forma gratuita, y los interesados solo deben cumplir con uno de los requisitos señalados”, dijo Sandra Milena García Molina, líder del Centro de Educación Continua y Permanente y del Centro de Idiomas de la Sede Medellín.

Inicialmente la idea era impactar a los habitantes del nordeste y al bajo Cauca antioqueños, pero terminó abriéndose a las nueve subregiones.

“Nos habíamos enfocado en estas zonas por su situación social actual: las opciones educativas suelen tener precios muy por encima de los ingresos de los habitantes de estas zonas, y por eso los jóvenes no encuentran más opciones que participar en actividades ilegales, por ejemplo. Por eso habíamos abierto 5000 cupos en estos sitios, pero habilitamos 3000 más para los demás municipios. Solo Medellín, por ser una ciudad grande, no aplica, pues maneja su propio presupuesto para formación. Los demás no suelen tener esa oportunidad”, agregó.

La mayoría de 48 los cursos, talleres y diplomados que están ofreciendo se ajustan a las necesidades de los territorios. “Tenemos un curso en mecánica de motos y carros porque vimos, por ejemplo, que en el bajo Cauca algunas familias tienen hasta 4 motos como medio de transporte o de subsistencia. Allí hay una gran necesidad de mantenimiento de estos vehículos, no obstante, hay pocas personas especializadas en esos temas, por lo que casi siempre los habitantes deben desplazarse a otros lugares para esas reparaciones”, dijo.

Los idiomas siguen siendo muy llamativos por lo que habrá inglés, francés, alemán, italiano, portugués y lenguaje de señas.

Las horas de trabajo se destinarán según la modalidad de estudio: curso, taller o diplomado, el más corto tiene una duración total de 12 horas, y el más largo de 200; así mismo, el trabajo será virtual, presencial e híbrido.

“Para esto aprovechamos nuestras alianzas con la Universidad de Antioquia, la Universidad Digital de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia, instituciones públicas que tienen sedes en las subregiones. Nuestros docentes se trasladarán hasta los municipios, y se contratarán profesionales en los mismos territorios para dinamizar la economía”, indicó

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 4 de agosto a través de la página web de la Corporación Gilberto Echeverri.