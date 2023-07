Dramático rescate: Perro al borde del golpe de calor es salvado por valientes transeúntes

A través de las redes sociales se conoció el caso de un perro de gran tamaño al que varios transeúntes rescataron del vehículo en el que se encontraba encerrado en un parqueadero al aire libre en Medellín. De acuerdo con las imágenes, se observa que el perro estaba con un fuerte golpe de calor y desesperado por salir.

En las imágenes se observa que por lo menos cinco personas auxilian al perro, al darle agua para tomar, tratando de ventilarlo y mojándole el cuerpo.

Rescatan a perro encerrado dentro de un carro en un parqueadero de Medellín

El perro estaba visiblemente desesperado, moviéndose enérgicamente, mientras las personas que lo rescataron le ofrecían agua para tomar y lo bañaban. Además, se observa que se hace popó mientras lo están auxiliando.

Denuncias Antioquia indicó que el perro había permanecido al interior del vehículo durante tota la mañana en un sector cercano al Tránsito de Medellín, a donde se habría dirigido el propietario.

Rechazo total..merece ser sancionado



Acaban de sacar este perrito que lo dejaron encerrado toda la mañana en un carro por el transito de medellin se estaba ahogando ....@PoliciaMedellin @seguridadmed pic.twitter.com/XljAAO3y1N — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 27, 2023

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Miserables como pueden ser así con los animalitos”, “Ojalá no lo hayan entregado, dueños irresponsables”, “El ser humano nunca va a aprender, siempre habrá un miserable malnacido”, “Pero es que definitivamente la gente no quiere entender que no se deben dejar encerrados en un vehiculo ENTIENDANNNNN y si toca romperles el hpta vidrio pues muy de malas” y “Con las placas del carro pueden interponer la denucia en Fiscalia, eso es delito”.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado por el caso puntual. Pero, lo cierto es que los propietarios de los animales deben tener en cuenta que no pueden llevarlos a todo tipo de lugares y menos cuando saben que deben realizar trámites en los que no controlan el tiempo que se van a demorar.