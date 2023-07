Rifirrafe entre Daniel Quintero y Fico Gutiérrez por la Feria de las Flores 2023

Luego de que se conociera la cancelación de algunos eventos propios de la Feria de las Flores 2023 y de otros de carácter privado, pero que se realizan de manera tradicional en el marco del evento más importante de la capital antioqueña, tiene enfrentados al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y a Fico Gutiérrez.

En las últimas semanas se conoció la advertencia de la Alcaldía de que no había plata para tener las graderías tradicionales para el Desfile de Silleteros, las cuales el año pasado fueron gratuitas, aunque en medio de una polémica por la forma como se repartieron los ingresos. Sin embargo, en esta oportunidad el mandatario aseguró que al no haberle aprobado el Concejo de Medellín los 300.000 millones de transferencias de EPM, la feria no tendría las graderías y por eso acudía a los empresarios.

Antes de que hiciera pública la programación de la feria, se conoció que un par de eventos más no se realizarían como de costumbre y otros tendrían modificaciones. Además, de la cancelación del concierto de Pa’Medallo, con el que Christián Nodal pretendía saldar cuentas con el público paisa.

Puede leer: Estos son los eventos que sí van en la Feria de las Flores 2023

Rifirrafe entre Daniel Quintero y Fico Gutiérrez por la Feria de las Flores

El excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de Twitter escribió un contundente mensaje: “Acabaron hasta con la Feria de las Flores. Tranquilos, Medellín volverá a florecer”.

De inmediato, Quintero respondió interrumpiendo sus vacaciones en Israel y dijo que: “Eso es falso candidato. La feria de las flores no se ha cancelado. Son 3000 artistas, y miles de comerciantes los que viven de ella. Si quiere atacarme a mí hágalo, pero no llene a la gente de miedo que eso los afecta a todos. La feria será un éxito a pesar de que Concejales del CD que lo apoyan a usted, le quitaron la plata a la feria como estrategia de campaña. A pesar de eso la sacamos adelante y será maravillosa. Lo invito a los más de 150 eventos para el pueblo que ofreceremos a la ciudad. Invito a todo el país a visitarnos. Medellín está maravillosa”.