“Fico debe arrasar en esa elección, la recuperación de Colombia empieza allá”: Daniel Briceño

El abogado Daniel Briceño e influenciador en Twitter celebró que Federico Gutiérrez decidiera anunciar su decisión de aspirar a la Alcaldía de Medellín, en el periodo de 2024 - 2027. Publicó un mensaje directo en el que dijo que es una buena noticia para la ciudad.

El abogado fue directo y aseguró que con el triunfo de Federico Gutiérrez se iniciaría la recuperación de Colombia.

Puede leer: “Al reyezuelo de Medellín ya no lo pueden ni mirar”: Daniel Briceño por comparendo a ciudadana

Daniel Briceño celebró que Federico Gutiérrez se lanza a la Alcaldía de Medellín

A través de su cuenta escribió: “Federico Gutiérrez será candidato a la alcaldía de Medellín. Que buena noticia para esa ciudad. Fico debe arrasar en esa elección, la recuperación de Colombia empieza allá”.

Federico Gutiérrez será candidato a la alcaldía de Medellín. Que buena noticia para esa ciudad. Fico debe arrasar en esa elección, la recuperación de Colombia empieza allá. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 3, 2023

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Ganará muy seguramente. Su rival más fuerte será Upegui”, “Federico no fue buen alcalde, lo que pasa es que Quintero es tan malo que hace ver bien a Fico”, “Hasta yo que voté por Quintero, me voy con el bazuquero de Fico”, “Mi apuesta es porque @JuanCaUpeguiV no quede ni siquiera de concejal. Eso si sería épico”, “Así es!!! Es importante para Medellin tener de Fico la Mejor alcaldía posible una vez lo sea!! Esa es la ÚNICA manera de poder dar continuidad a la democracia!!”.

“El alcalde que tenemos no es nada bueno, en absoluto, pero retornar a Federico eso si que seria PEEEEEORRRR”, “De nuevo la oficina al poder!”, “Celebra la oficina de Envigado”, “¿porqué es buena noticia? Recordemos el caso de Gustavo Villegas Sec. De Fico y que era una pieza clave de la Oficina de Envigado. Un hombre que cuando fue alcalde no cumplió ni con el 50% de su gestión. Un man que siendo alcalde utilizo recursos públicos a favor de un candidato” y “Si, buenísima. Vuelven los pactos con combos para las capturas mediáticas que se caían por no cumplir el debido proceso, el Ficoptero sobrevolando, cuando todos saben cómo se controla la seguridad en la ciudad, los altos costos de imagen en Telemedellín. Empieza la “recuperación”.