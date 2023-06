¡Alerta! Llegó el fenómeno del Niño aparecen los incendios y las abejas en Medellín

El fenómeno del Niño ya se está asomando en Medellín y las altas temperaturas así lo han evidenciado, por lo que en los últimos días se han registrado incendios forestales y con esto la aparición de enjambres de abejas en diferentes partes de la ciudad.

En lo que va corrido del año, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, con Bomberos Medellín ha tenido que atender 61 incendios de cobertura vegetal.

Incendios y presencia de abejas en Medellín por el fenómeno del Niño

Para evitar los incendios, las autoridades piden que durante esta época se eviten las fogatas, no quemar basura en zona rural o boscosa y tampoco dejar elementos de vidrio en zonas boscosas ya que pueden generar los incendios.

Respecto a las abejas, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín indicó que ya ha atendido 99 casos de control de estos insectos, que son los más importantes del planeta y que se debe evitar al máximo matarlos.

Por esta época del año en la ciudad abundará el néctar y el polen, por lo que hay una mayor reproducción de las abejas.

“Es importante estar alerta; no generarles ruidos, vibraciones, golpes u olores fuertes que las puedan incomodar y que desencadenen un ataque de abejas. Las abejas, mientras están en ese proceso de enjambrazón, no tienen un comportamiento defensivo; por el contrario, están concentradas en buscar un hábitat para establecer su nido y no tienen una condición de defensa”, explicó Andrés Gómez, apicultor del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -Dagrd.

De acuerdo con el Dagard, una sola abeja visita hasta 7000 flores en un día y se necesitan 4.000.000 de visitas para producir un litro de miel. La identificación a simple vista, si es abeja o avispa, es compleja para la comunidad y es importante entender que no todas son peligrosas. Por eso, si las observan, deben llamar a la línea única de emergencias 123.

“La especie de mayor cuidado es la que conocemos como africanizada, que es la de la miel y una de sus características es que tiene franjas amarillas y negras. No todas las abejas y avispas tienen aguijón, no todas atacan de manera masiva como lo hace la africanizada. Cuando hacen la llamada a la línea 123 pueden remitir fotografías y eso nos permite identificar la especie y dar alguna recomendación o, si es necesario, hacer el despacho de las unidades de emergencias que atienden, de manera óptima, este tipo de casos”, agregó el apicultor.

¿Qué hacer si lo pica una abeja?