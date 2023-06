“Irrespetuoso”: Le dicen a Daniel Quintero por video que dirigió a los manifestantes del 20 de junio

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, publicó un video en el instante en el que los ciudadanos que participaron de la marcha de la oposición en Medellín de este martes, 20 de junio, llegaron hasta La Alpujarra. Desde la terraza del edificio de la Alcaldía salió para darles un saludo, según escribió en la publicación.

El corto video generó múltiples reacciones, sobre todo entre sus detractores, ya que la marcha terminó incluyendo arengas en contra del mandatario de local.

Video de Daniel Quintero que oposición considera un irrespeto

El video lo publicó en todas sus redes sociales, en el que aparece sonriendo y haciendo un saludo con la mano que solo dura 6 segundos, pero con el que desató una ola de reacciones.

“Un saludito con cariño del Alcalde que ha enfrentando a los corruptos”, fueron las palabras con las que acompañó el video, en el que se evidenciaba también la gran cantidad de personas que salieron a las calles a protestar.

Un saludito con cariño del Alcalde que ha enfrentando a los corruptos. pic.twitter.com/Kp1qd0Y7NN — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 20, 2023

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Es inaudito que una persona de su calibre, con sus trampas y su falta de transparencia sea, aparte de todo eso, completamente narciso”, “En serio parce, la marcha es contra usted, no sea ridículo, pero en octubre le cantaremos “Quintero Chao, Quintero chao””, “Irrespetuoso, en enero veremos como lo saluda la gente ya sin poder”, “Un Alcalde provocador, irrespetuoso, que no entiende la dignidad de su cargo. El peor Alcalde de la historia” y “Burlandose de los que protestan contra ud? De razón su popularidad es subterránea. No sea conchudo! Ser uno de los novios de Petronto le está haciendo daño”.

“Jajaja buena esa Quintero futuro presidente”, “JAJAJAJAJAJA te gusta ver el mundo arder” y “Gracias amigo, Quintero amigo, el pueblo está contigo”.