El colmo: Hombre confesó el crimen de su expareja, no fue capturado y ahora amenaza con matar a la suegra

El caso del feminicidio de Julieth Girlesa Cornelio, a manos de su expareja, identificado como Johan Sebastián Hernández Arango, tiene conmocionados a los antioqueños, ya que la mujer lo había denunciado y tenía una orden de alejamiento. A pesar de todo, su victimario logró cumplir sus amenazas y la asfixió en zona rural de Bello, municipio del norte de Medellín.

El mismo Hernández había confesado haber cometido el crimen; sin embargo, no fue detenido porque no había pero no había orden de captura.

Hombre asesinó a su expareja y ahora amenazó con matar a su suegra

Julieth Girlesa Cornelio murió asfixiada con una chaqueta a manos de su expareja, en inmediaciones de la autopista Medellín- Bogotá, en zona rural de Bello.

Lo que más ha generado indignación es que el victimario quedó en libertad, a pesar de que se presentó ante las autoridades competentes y confesó el crimen; sin embargo, no pudo ser capturado porque no había orden de captura.

Ahora la batalla es de la familia de Julieth que no entiende por qué tiene que enfocar todas su energías en lograr que legalmente sea buscado y capturado para que pague por el crimen que confesó.

“Me contestó desde el celular de mi hija y me dijo, tranquila ya la maté, me voy a entregar. Tranquila, y a usted también la voy a matar por alcahueta”, relató la madre según conoció Blu Radio.

La madre recuerda que su hija le había contado que ya no podía seguir viviendo con Johan Sebastián, porque intentó asesinarla delante de su propio hijo.

“Madre, yo no quiero vivir más con Cheo, no quiero vivir más con ese muchacho, yo lo que tengo es miedo y por eso es que quiero irme madre”, recordó que le dijo.

Aunque Julieth logró separarse y denunciar a su expareja, tener una orden de alejamiento, murió a manos de él.