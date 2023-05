Polémica por campaña de la Alcaldía de Medellín que habla del consumo consciente del Tusi

En las últimas horas, a través de Instagram la Alcaldía de Medellín publicó un video de la celebración de un cumpleaños en el que dos personas sacan una sustancia rosada de una bolsa pequeña que sería Tusi y se la ponen a las letras, el cual esta acompañado de la pregunta ¿TúSí eres consciente de lo que consumes?, lo que generó múltiples reacciones y comentarios.

El propósito de la publicación es promover el II Congreso de Consumos Conscientes, que se realizará en Medellín.

Campaña de la Alcaldía de Medellín sobre el Tusi

En las imágenes se observa la mano de una mujer que con un palo pequeño saca la sustancia rosada de una bolsa pequeña transparente y la aplica en un letrero de ‘Feliz Cumpleaños’. En el video aparece: “El 94% del tusi (2C-B) que circula en Medellín no contiene esta sustancia y está adulterado en su mayoría con ketamina”.

Las reacciones no se hicieron esperar, los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo: “Que campaña tan flojaaaaaa, hablen con las universidades y hagan concursos con facultades de comunicación, Publicidad y diseño. Porque esto está paupérrimo por más informativo que factura tan malaaaa!”, “Lo único que dice está campaña es que compren tusi de calidad...” y “Cuál consumo consciente ome, si una persona que tire está mier** no es consciente ni de su propia vida y no es capaz de gobernar sus problemas bajo la realidades y conscientemente, qué va a ser consciente de lo que consume, si fuera un consumo consciente no se consumiría y se evita está mier**”.

“Mi pregunta es si con ese vídeo se acabó ese grave problema, eso no es sacando videos inútiles, eso es dándole duro a ese problema tan grande y dando golpes contundentes a la adicción”, “@alcaldiademed @quinterocalle Qué son estas campañas tan perjudiciales para la juventud, como es posible que la alcaldía esté promoviendo el uso de drogas!!! Definitivamente cada vez peor @quinterocalle” y “Uyyy no en serio!!!!! Qué publicidad tan terrible antes de evitar el consumo lo que están haciendo es incentivándolo con ese post cómo se les ocurre poner eso como si fuera una fiesta de cumpleaños. Cómo se ve que él publicista no tienen ni idea de la tragedia que significa un adicto en una familia”.