Ciudadano colomboargentino fue víctima de fleteo en Envigado, le robaron 40 millones de pesos

Este jueves, 11 de mayo, se conoció un nuevo caso de fleteo en Envigado, al sur de Medellín, en donde un ciudadano colombiargentino luego de retirar de una entidad bancaria 40 millones de pesos habría sido seguido por los delincuentes hasta su vivienda en donde le quitaron el maletín en el que habría guardado el dinero. Al parecer, la víctima se negó a tener el acompañamiento de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información que se conoce, el ciudadano colomboargentino habría realizado la transacción del retiro del dinero de una entidad bancaria ubicada en el parque principal de Envigado.

Puede leer: Habló la mamá de la bebé que intentaron robarse en pleno centro de Medellín

Fleteros se llevaron 40 millones de pesos

Según Blu Radio, el ciudadano al momento de hacer el retiro, no aceptó el acompañamiento de la Policía Nacional, que las entidades bancarias ofrecen cuando se trata de altas sumas de dinero. Así que salió solo con el dinero dentro de un maletín rumbo a su vivienda.

Los asaltantes se movilizaban en dos motocicletas lo siguieron y lo interceptaron. Una vez lograron intimidarlo le quitaron el maletín y escaparon con rumbo, presuntamente, a Medellín.

“Estamos estableciendo los hechos y verificando todas las informaciones para poder tener claridad de lo sucedido”, le dijo a la emisora el coronel José Fonseca, comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Aunque Envigado se ha caracterizado por ser uno de los municipios más seguros del área metropolitana, ya los habitantes están asustados ante el incremento de la inseguridad en los diferentes sectores del territorio.

“A veces yo me siento inseguro aquí en Envigado, vivo en el barrio Andalucía, uno ve gente rara, pero si no hay quién le colabore a uno, no se puede hacer nada”, dijo Héctor Soto, habitante de Envigado, a la misma emisora.