El conmovedor mensaje de la novia de uno de los hinchas asesinados en riña después del clásico

En horas de la madrugada del pasado domingo, 30 de abril, luego del clásico paisa entre Atlético Nacional y el DIM, dos hinchas fueron asesinados en medio de una riña en la 70 de Medellín. Uno de ellos fue Alejandro Gallego, de quien su novia, Paula Zuluaga, escribió un conmovedor mensaje por el dolor de haber perdido a su pareja en una riña absurda por una camiseta.

A través de su cuenta de Facebook, la joven ha encontrado una manera de expresar el profundo dolor que la embarga luego de haber perdido a su pareja en medio de una riña absurda entre hinchas en la capital antioqueña.

Puede leer: Dos muertos y 14 heridos dejó brutal riña entre hinchas del Medellín y Nacional

Conmovedor mensaje de la novia de hincha asesinado en Medellín

“Gracias por permitirme compartir la vida a tu lado, fui inmensamente feliz contigo y agradezco por todo lo aprendido en el camino que trazamos juntos. Siempre te hablé de lo orgullosa que estaba de ti, de lo mucho que te admiraba y de lo afortunada que fui al ser elegida como tu novia, mejor amiga, amante y compañera de vida”, inicia diciendo el mensaje.

“Hoy mi alma, mente y corazón no encuentran la manera de cómo procesar todo esto y asimilar que ahora ya no estarás aquí junto a mí, que ya no habrá quién me mire y me diga “Baby tú no puedes ser tan caprichosa” o que frunciendo el ceño me diga “usted si es cansonaaaa intensa” y luego se ría maliciosamente y me llene de besos y abrazos. Ya no tendré quien me abrace sin soltarme en las frías noches, quien me cuide y me proteja, me brinde y me dé tanta seguridad, paz y tranquilidad como tú lo hacías”, agregó.

Luego de mencionar cómo era su relación dice: “hoy me dejas sola aquí y no puedo negarte lo perdida que me siento, lo desgarrador que es despertarme y no tenerte junto a mí, ver mi teléfono y no tener un mensaje tuyo, (...) tan solo quiero despertar de esta maldita pesadilla y estar entre tus brazos”.

Sin duda, un mensaje que sirve para reflexionar y ver hasta a dónde la violencia entre los hinchas de equipos contrarios acaba con los sueños de vida de las personas.