La frase de Daniel Quintero sobre el Metro de la 80 que generó indignación

Este viernes, 28 de abril, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció ante los medios de comunicación el inicio de la construcción de la tercera línea, Línea E del Metro de Medellín, el metro de la 80. El mandatario aseguró que firmará el documento para el inicio de las obras. Sin embargo, lo que manchó la noticia positiva fue un mensaje corto y directo que escribió al respecto el mandatario en su cuenta de Twitter.

Daniel Quintero escribió una frase de solo cinco palabras que desató una ola de reacciones en los usuarios de internet, que de inmediato le respondieron.

El mensaje de Daniel Quintero sobre el Metro de la 80

A través de su cuenta oficial, el mandatario de los medellinenses publicó cinco palabras que generaron indignación en la mayoría de los usuarios de internet que lo leyeron.

“Mi Metro de la 80″, fue el mensaje corto y directo que escribió el alcalde y que acompañó con un video, que generó decenas de reacciones.

Mi Metro de la 80 🩷 pic.twitter.com/pzpCtfuLeX — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 28, 2023

La frase hace relación a la canción del video, en el que trata de generar sentimiento de pertenencia y para impulsar la Cultura Metro, algo que se ha perdido en los últimos años.

“Medellín hoy cumple un gran sueño y juntos tú y yo con el Metro, se hará realidad. Mi Metro de la 80, Mi Metro de la 80 mueve a mi gente bella a una vida de mejor calidad. Innovando, con esfuerzo, hoy Medellín va creciendo. Desde el más adulto, hasta el más pequeño, comparte con nosotros la Cultura Metro. Construyendo con el alma el futuro se pone en marcha”, dice la letra de la canción.

Sin embargo, los usuarios de internet se pronunciaron: “El metro de la 80 es de la ciudadanía no del Alcalde”, “No es suyo, viene de Alcadías atrás. Bájese de ese bus”, “Gracias @FicoGutierrez por el proyecto, si no es por usted no se hace ese metro”, “Cuando usted sea el que lo pague puede decir que es suyo!”.