“Estoy triste”: Erika Zapata dice que ya no sabe qué hacer para que no la roben en la calle

La inseguridad es un problema que actualmente aqueja a miles de colombianos, las principales ciudades están inundadas de delincuencia común y en la ciudad de Medellín quien alzó la voz este domingo 17 de abril fue la periodista reconocida de Canal Caracol, Erika Zapata.

La periodista ha ganado mucho más reconocimiento ahora que es la cabeza principal del contenido que se hace para Noticias Caracol desde la ciudad de Medellín. Sin embargo, dice que haber ganado este reconocimiento representa a veces un arma de doble filo.

Lea también: “¿Para quién hago notas?”: Erika Zapata ‘se paró en la raya’ y le contestó a sus jefes

Según explica, muchos delincuentes han aprovechado que la reconocen en la calle para hacer seguimiento y tratar de robarla. Además, la comunicadora contó algunas de las técnicas que utiliza para no ser víctima de la delincuencia común de la capital del departamento.

Su queja se dio por medio de sus redes sociales, desde donde contó que ya en el último mes han intentado atracarla unas 10 veces. Además, contó que para salvarse de robos lo que ha hecho es correr y en otras entra a establecimientos comerciales.

“Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal”, escribió por medio de sus redes sociales la periodista.

Le puede interesar: Erika Zapata se sometió a un tratamiento en su cara como consecuencia del trabajo en televisión

Además, otra usuaria en Twitter le respondió y preguntó irónicamente si creía que su reconocimiento era factor para ser robada. “Los atracadores pululan, son sabandijas que no les importa quién eres, atracan y asesinan a todos, la mayoría de veces a desconocidos”, dijo la mujer.

La periodista también le respondió y hasta explicó que los delincuentes, para robarla, se acercan a pedirle fotos para llevar a cabo sus fechorías ya cerca de ella. “Compañero, se acercan a pedirme fotos. FOTOS”, escribió.