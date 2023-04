Polémica por recomendación de aparato para rastrear objetos robados de Daniel Quintero

En las últimas horas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que recomendaba usar un aparato para rastrear objetos robados o perdidos y ha recibido fuertes críticas. El mandatario publicó varias imágenes del objeto, el precio, duración y terminó diciendo que la Policía Nacional está lista para recuperar lo robado.

El mandatario generó una fuerte polémica con su publicación, ya que muchos ciudadanos revelaron que en varias oportunidades han logrado localizar sus objetos robados y los uniformados de la Policía Nacional no han actuado como él sugiere.

Daniel Quintero recomienda aparato para rastrear objetos robados

El mensaje que publicó el mandatario local indica que el aparato se puede utilizar en bolsos, motos, bicicletas y carros.

“Tecnología para rastrear objetos perdidos o robados: AIRTAG - Valor menos de 150 mil pesos, no requiere mensualidad. - Batería dura más de un año y es reemplazable. - Útil en bolsos, motos, bicicletas y carros. - Nuestra Policía lista para capturar al ladrón y recuperar el bien”, escribió Quintero.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron: “Ya está de vendedor ni diciéndole a los policías con denuncia en mano van al lugar a recuperarlo”, “¿Un funcionario público puede hacer propaganda a productos de privado?... creo que acá hay un error de forma, aunque bueno, eso parece ya se convirtió en paisaje” y “El jueves 23 de marzo nos robaron un iPhone 12 Pro Max (tiene la misma o mejor tecnología que el AirTag), tenemos denuncia en fiscalía, el hurto quedó en cámara, tenemos placa de la moto y la ubicación del celular en tiempo real. Nadie hace nada”.

“El celular se rastrea desde iCloud, no hay necesidad del AirTag. En cualquier caso, los policías a su mando no hacen nada aún dándoles la ubicación del celular”, “Qué tan raro, porque cuando me robaron mi Iphone en el parque del Poblado y me acerqué al cai a pedir ayuda, el tombo me respondió que ni con la ubicación podían hacer algo” y “La Policía sabe donde están los celulares robados y NO VAN, por qué será diferente ahora?”.