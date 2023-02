“En Medellín no permitiremos la mendicidad e instrumentalización de menores por parte de Gobernadores Indígenas”: Quintero

Este jueves, 23 de febrero, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció nuevamente sobre la toma de los indígenas al centro administrativo La Alpujarra y aseguró que no permitirá la mendicidad e instrumentalización de menores por parte de los Gobernadores indígenas.

A través de su cuenta de Twitter le respondió a uno de los indígenas que habló en TeleMedellín y que pedía que los dejaran seguir mendigando.

Daniel Quintero no cede ante petición de indígenas

El mandatario de los medellinenses se volvió a pronunciar y aseguró que no permitirá que los Gobernadores indígenas utilicen a los niños para la mendicidad.

“Sobre la toma indígena del día de ayer: Quiero ser tan claro como sea posible. En Medellín no permitiremos la mendicidad e instrumentalización de menores por parte de Gobernadores Indígenas. Vamos a pagar el transporte de quienes deseen retornar a sus territorios”, indicó el alcalde.

Lo dijo en respuesta a uno de los gobernadores indígenas que habló con el medio público local, en el que aseguró que la toma la están haciendo: “hoy estamos haciendo esta propuesta para que nos dejen trabajar, que nos dejen mendigar y que hagan el retorno lo antes posible. Además que mientras se hace el retorno nos dejen vender nuestro arte y mendigar, porque si no, no hay cómo vivir, porque hoy encuentras a la comunidad embera katio en Medellín que los han sacado por el arriendo. Queremos que con el señor Quintero veamos cómo podemos hacer para resolver la situación”.

El gobernador reconoció los riesgos que tiene el que estén en las calles de la ciudad con los niños, “nosotros no somos de aquí, no hemos nacido aquí, por eso no hay con quién dejarlos y es peligroso dejarlos en el inquilinato con personas que no conocen”.