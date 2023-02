“La protesta de taxistas hay que hacérsela es al uribismo”: Daniel Quintero

Este miércoles, 22 de febrero, cuando se realiza el paro de taxistas, en contra de las plataformas digitales de transporte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que la protesta se le debe hacer es al uribismo, porque según él, es el que promueve las plataformas.

Quintero dice que el uribismo promueve las plataformas

En medio del paro de taxistas de este 22F el alcalde de Medellín salió a las redes sociales a decir que la protesta debía hacerse era al uribismo.

“La protesta de taxistas hay que hacérsela es al uribismo. Son ellos los que promueven las plataformas”, escribió el mandatario acompañando una imagen en la que tuvo un cruce de palabras con María Fernanda Cabal.

En el mensaje de la senadora dice: “Un mensaje a los conductores de plataformas digitales de transporte: sabemos que muchos encontraron una forma de sustento, luego de la destrucción del paro criminal y los estragos de la pandemia. Estamos con ustedes, vamos a rodearlos. Trabajar es un derecho”.

La respuesta de Quintero fue: “Al uribismo se le olvidó que los taxistas también tienen derechos. Muchos no alcanzan a pagar la liquidación diaria. Se enfrentan a una competencia desleal”.

Usuarios de internet respondieron a estos mensajes, algunos a favor otros en contra.

“¡Usted es muy acomodado! Hoy con los taxistas, ayer con las plataformas. Hoy con el pacto, ayer con los partidos tradicionales”, “Pero, Daniel, ¿y tu viceministerio de transformación digital? ¿Cómo así que quienes hemos usado una app ahora somos ‘istas’ con tinte político? No, no no, creo que el debate por ahí no es...”, y “Total!!! Muy visionarios hasta que se comprometen los voticos. Ni uribista, ni petrista, ni quinterista”.