Por problemas en el amor, hombre se habría lanzado de un piso 26 en Antioquia

En la tarde de este miércoles, 8 de febrero, se registró un caso en el que un hombre de 24 años habría decidido acabar con su vida y lanzarse del piso 26 del edificio en el que residía. Al parecer, el joven tenía problemas sentimentales que lo habrían llevado a tomar esa decisión. El hecho se registró en un conjunto residencial ubicado en el municipio de Itagüí, al sur de Medellín.

De acuerdo con la información preliminar el joven ya había reportado problemas sentimentales. Así lo habrían revelado algunos vecinos. El hecho se sucedió en horas de la tarde, en el conjunto residencial Bahía grande.

El caso se conoció a través de las redes sociales, en donde varios usuarios de internet decidieron comentar la situación.

“Qué debilidad uno suicidarse por otra persona, como si necesitáramos de alguien más para vivir o ser felices. No entiendo a la gente tan codependiente. Nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré, soy feliz conmigo mismo y con o sin alguien a mi lado. QEPD”, “¿Matarme para que otro viva? La chimba! Ese parchesito me lo pierdo” y “Que en paz descanse pero que gonor***, sus familiares a llorarlo y la vieja al mes con otro man dándole como a rata. Muy pailas.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

